La Spezia, riqualificato un campo da calcetto al “Montagna”

Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l’assessore allo Sport Alberto Giarelli hanno effettuato un sopralluogo al Centro Sportivo “A. Montagna”, dove, in occasione della conclusione dei lavori, hanno visionato il campo di calcetto recentemente oggetto di un intervento di riqualificazione. L’apertura ufficiale dell’impianto è avvenuta in occasione dei Giochi della Gioventù, che hanno fatto da cornice a un momento significativo per l’intero complesso sportivo.

Un nuovo impianto sportivo – dichiuara Peracchini – si aggiunge a disposizione della cittadinanza, degli appassionati e di chiunque desideri utilizzarlo per divertirsi o allenarsi. Con la conclusione di questo intervento, i campi da calcetto diventano due, una grande soddisfazione per l’amministrazione. Il rinnovamento di questa struttura si inserisce nel più ampio quadro degli interventi realizzati al “Montagna”: tra questi, i campi da tennis inaugurati nel 2023 e i lavori di riqualificazione in vista dei Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera, che hanno previsto il potenziamento dell’illuminazione, il rifacimento della pista e la realizzazione di una secondaria. Sono inoltre in programma nuovi progetti: è in corso un dialogo con la Marina Militare per ulteriori interventi, con l’obiettivo di rendere questo impianto sempre più un punto di riferimento per i cittadini, gli sportivi e anche per gli studenti del Campus Universitario della Spezia, con cui sono attive diverse convenzioni»

Il nuovo campo è parte di un più ampio programma di interventi rivolti al potenziamento dell’intero complesso, un progetto che negli ultimi anni ha visto una forte accelerazione grazie agli investimenti dell’Amministrazione. Tra questi si distingue il recente intervento sulla pista di atletica leggera, realizzata con superficie sintetica di ultima generazione e completa di tutte le attrezzature omologate Fidal per lo svolgimento di allenamenti e competizioni di alto livello.

Il Centro Sportivo Montagna è oggi un punto di riferimento per lo sport cittadino e provinciale, ospitando una vasta gamma di discipline: pista di atletica regolamentare a 8 corsie, pista da allenamento a 6 corsie, percorso sterrato per corsa campestre, campi da basket e volley, due campi da calcio a 5 in sintetico, due campi da tennis, area calisthenics e WorkFit PRO, oltre a spogliatoi completamente ristrutturati e accessibili a tutti.

La struttura si è ulteriormente qualificata grazie alla recente installazione delle quattro nuove torri faro, alte 20 metri e dotate di proiettori a led ad alta potenza, fondamentali per garantire standard di illuminazione professionale per gare di atletica e riprese televisive. Si tratta di un investimento che ha permesso al “Montagna” di ospitare i Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera 2024, confermandolo come uno dei pochi impianti in Italia in grado di accogliere competizioni di rilevanza nazionale e internazionale.