Chiavari, al via gli interventi ai lavatoi di piazza Solari

Lavori in corso a Chiavari ai lavatoi di piazza Solari, nel cuore del quartiere di Rupinaro. Le operazioni, partite questa mattina, prevedono la pulizia accurata delle vasche e delle superfici, oltre a interventi di manutenzione finalizzati a restituire decoro e piena funzionalità a uno spazio di grande valore identitario.

«Vogliamo preservare e valorizzare un patrimonio storico molto caro ai cittadini – dichiara l’assessore Paolo Garibaldi –. I lavatoi rappresentano un simbolo per la nostra città. L’intervento si inserisce in un progetto più ampio avviato dal Comune per la manutenzione di monumenti e manufatti storici del centro urbano, tra cui il monumento a Giuseppe Garibaldi e la fontanella accanto all’ingresso di palazzo Rocca, il monumento a Giuseppe Mazzini nell’omonima piazza, e il monumento a Vittorio Emanuele II in piazza N.S. Dell’Orto».

In particolare, a seguito dell’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Regione Liguria, sono stati avviati interventi conservativi sui lavatoi, con operazioni di pulizia approfondita per rimuovere alghe e muffe e prevenirne la ricomparsa, oltre a lavori di recupero e sistemazione degli intonaci storici. Sono, inoltre, previsti interventi di rifinitura e protezione delle superfici, il trattamento delle parti in pietra per contrastarne il degrado, la manutenzione degli elementi metallici e il controllo del corretto funzionamento dell’impianto idrico.