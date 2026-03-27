Maps Group, nell’esercizio 2025 ricavi a 31,6 mln e utile netto 0,6 mln

Maps Group prosegue la transizione verso i prodotti software proprietari, con la sanità in primo piano. I prodotti raggiungono il 95% del business, confermando la traiettoria strategica del Gruppo in un esercizio influenzato dalla forte contrazione della componente progettuale.

Nell’esercizio 2025 il valore della produzione consolidato è aumentato del +6% raggiungendo i 35,1 milioni di euro. I ricavi sono pari a 31,6 milioni (+6%): l’incidenza dei ricavi da prodotti è al 95% , quella dei ricavi da progetti al 5%; i ricavi da prodotti sanità sono pari a 21,8 milioni (+11%). L’ebitda è pari a 5,6 milioni, in calo rispetto ai 7,4 mln del 2024, con ebitda margin al 18% (nel 2024 25%). L’utile netto è in diminuzione a 0,6 milioni (vs 1,9 milioni). La posizione finanziaria netta è pari a 12,7 milioni.

Marco Ciscato, presidente esecutivo di Maps Group, dichiara: «Il 2025 rappresenta per Maps Group un esercizio in cui i risultati complessivi riflettono dinamiche coerenti con il percorso strategico intrapreso sin dalla quotazione. Per leggere correttamente l’andamento dell’esercizio è, infatti, necessario distinguere le diverse componenti del business: da un lato, la componente Prodotti ha confermato il proprio ruolo di motore della crescita; dall’altro, la componente Progetti ha evidenziato una contrazione più rapida rispetto alla dinamica storica, per effetto di specifiche circostanze intervenute nel periodo, con riflessi sulla performance complessiva dell’anno. Il percorso di sviluppo del Gruppo è proseguito con coerenza, trainato in particolare dalla solidità del mercato Healthcare. Focalizzazione sui prodotti, scalabilità, capacità di generare valore nel tempo, innovazione, competenze verticali e prossimità ai clienti continuano a rappresentare gli elementi distintivi del nostro modello. Abbiamo, infatti, deciso di preservare le persone che erano impegnate nei progetti perché crediamo in uno sviluppo solido e sostenibile, in cui le persone e le competenze sono elementi chiave. Siamo convinti che questa scelta, pur avendo inciso sui risultati del 2025, genererà benefici già nel prossimo futuro: manteniamo coesione, competenze tecniche e competenze relazionali, che riteniamo determinanti per l’evoluzione della nostra offerta e per cogliere con tempestività nuove opportunità di mercato. Guardiamo, quindi, ai prossimi esercizi con fiducia e con una visione che continua a essere chiara: rafforzare ulteriormente il peso dei prodotti dei mercati Healthcare ed Energy, consolidare la presenza del Gruppo in questi ambiti e mantenere una forte disciplina strategica e industriale nelle scelte di sviluppo, sia organico sia per linee esterne».