Racing Force, esercizio 2025 ai massimi: ricavi +11% e utile a 6,3 mln

Il consiglio di amministrazione di Racing Force ha approvato i risultati record dell’esercizio 2025, confermando una fase di forte espansione operativa e finanziaria. Il Gruppo ha registrato ricavi per 73,1 milioni di euro, in crescita dell’11,4% rispetto al 2024.

L’ebitda adjusted è salito a 12,8 milioni di euro (17,5% margin), segnando un netto miglioramento rispetto ai 10,5 milioni dell’anno precedente. L’utile netto adjusted si attesta a 6,3 milioni di euro, mentre il flusso di cassa operativo sale a 10,6 milioni, con una capacità di conversione della cassa dell’83,4%. La posizione finanziaria netta passa a 7,8 milioni di euro a seguito degli importanti investimenti industriali completati in Italia e Bahrain.

Paolo Delprato, presidente e ceo di Racing Force Group, ha così commentato: «I risultati conseguiti nel 2025 confermano una crescita significativa del Gruppo, con un incremento dei ricavi e della redditività, sostenuto da una solida generazione di cassa derivante dalle attività operative. Tali performance assumono particolare rilevanza alla luce del contesto macroeconomico complesso, caratterizzato da incertezze e tensioni geopolitiche, e sono state raggiunte parallelamente al completamento degli investimenti previsti dal piano industriale avviato alla fine del 2022».

Racing Force guarda con fiducia al 2026, grazie a una raccolta ordini record nel primo trimestre e ai nuovi progetti di diversificazione nei settori difesa e forze dell’ordine. Le vendite nei primi mesi del 2026 risultano in significativa crescita rispetto all’anno precedente, così come gli ordini ricevuti dai clienti. Nell’arco dell’esercizio, il Gruppo prevede di incrementare la produzione dei nuovi caschi conformi ai recenti standard di omologazione entrati in vigore nel 2025, a supporto della crescente domanda di mercato, in particolare negli Stati Uniti, dopo l’adozione, nell’autunno 2025, del nuovo standard Snell.

Per quanto riguarda le altre principali categorie merceologiche, si prevede un contributo positivo dagli accordi di partnership tecnica in vigore per la prossima stagione. Tra questi, particolarmente rilevante è la collaborazione strategica con adidas in Formula 1, grazie alla quale Omp fornisce il racewear ai piloti di Mercedes-AMG Petronas Formula One Team e, a partire dalla stagione 2026, anche a quelli di Audi Revolut F1 Team.

Il cda ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,095 euro per azione, con stacco l’11 maggio 2026.