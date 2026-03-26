Liguri in Borsa, guadagna Erg (+1,41%)

La chiusura di oggi, 26 marzo, delle aziende liguri quotate o di quelle di interesse per la Liguria

Di: 1 min.
borsa

Giornata debole anche per i titoli di aziende liguri o di interesse per la Liguria.

Nessun tonfo importante, ma perdite un po’ in tutti i settori.

Guadagna invece Erg (+1,41%). Ecco il quadro completo.

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,0858 +0% 0,0882
Bper Banca 11,045 -0,94% 11,07
Centrale del Latte d’Italia 4,08 +0,49% 4,04
Circle 10,20 +0,49% 10,20
EdgeLab 5,16 -2,27% 5,22
EdiliziAcrobatica 4,13 -1,43% 4,10
Erg 21,60 +1,41% 21,18
Fincantieri 12,96 -1,14% 13,30
Gismondi 1754
Iren 2,434 -0,33% 2,434
Leonardo 58,58 -0,75% 59,72
Maps 2,43 +1,25% 2,39
Orsero 14,30 -1,11% 14,50
Racing Force 4,60 +0% 4,60
Redelfi 10,76 -0,55% 10,82
Rt&L 3,66 -0,95% 3,71
Sanlorenzo 30,35 -1,94% 30,50