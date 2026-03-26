Liguri in Borsa, guadagna Erg (+1,41%)

Giornata debole anche per i titoli di aziende liguri o di interesse per la Liguria.
Nessun tonfo importante, ma perdite un po’ in tutti i settori.
Guadagna invece Erg (+1,41%). Ecco il quadro completo.
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,0858
|+0%
|0,0882
|Bper Banca
|11,045
|-0,94%
|11,07
|Centrale del Latte d’Italia
|4,08
|+0,49%
|4,04
|Circle
|10,20
|+0,49%
|10,20
|EdgeLab
|5,16
|-2,27%
|5,22
|EdiliziAcrobatica
|4,13
|-1,43%
|4,10
|Erg
|21,60
|+1,41%
|21,18
|Fincantieri
|12,96
|-1,14%
|13,30
|Gismondi 1754
|Iren
|2,434
|-0,33%
|2,434
|Leonardo
|58,58
|-0,75%
|59,72
|Maps
|2,43
|+1,25%
|2,39
|Orsero
|14,30
|-1,11%
|14,50
|Racing Force
|4,60
|+0%
|4,60
|Redelfi
|10,76
|-0,55%
|10,82
|Rt&L
|3,66
|-0,95%
|3,71
|Sanlorenzo
|30,35
|-1,94%
|30,50