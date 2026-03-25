Sestri Levante, sarà realizzata la nuova caserma dei carabinieri

La giunta ha approvato il protocollo d’intesa che darà avvio al finanziamento e alla costruzione dell’immobile

Questa mattina la giunta comunale di Sestri Levante ha compiuto un passo importante verso la realizzazione della nuova caserma per la Compagnia dei Carabinieri di Sestri Levante, un intervento atteso da tempo, strategico per il territorio e per la sicurezza della comunità.

L’amministrazione ha approvato il protocollo d’intesa, frutto della stretta collaborazione col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con l’Arma dei Carabinieri, che darà avvio al percorso di finanziamento e costruzione dell’immobile.

La firma del documento è prevista per martedì 31 marzo 2026 alla presenza del Viceministro Edoardo Rixi. Un momento istituzionale che sancirà concretamente l’avvio di un progetto strategico per il territorio.