Rt&L: costituita Olitrans, nuova società attiva nei servizi intra-portuali a Livorno

Rt&L ha costituito una società a responsabilità limitata, con una partecipazione pari al 51%, denominata Olitrans srl, attiva nei servizi intra-portuali e con sede a Livorno.

La costituzione di Olitrans – che vede nella propria compagine sociale anche la presenza di due operatori del settore locali – rappresenta un importante passo strategico, volto a espandere la presenza del Gruppo Rt&L anche sul territorio livornese, al fine di cogliere opportunità di crescita in uno degli snodi logistici più rilevanti del Mediterraneo.

Olitrans sarà un abilitatore chiave dell’efficienza portuale, occupandosi principalmente di gestire la logistica all’interno del porto di Livorno, tramite il coordinamento di porti, interporti e scali ferroviari, così da garantire la disponibilità di containers pieni e vuoti nei diversi punti della rete logistica. La scelta di Rt&L risulta strategica proprio in considerazione del fatto che il Porto di Livorno rappresenta uno dei principali hub logistici del Mediterraneo e si colloca stabilmente tra i primi cinque porti italiani per volumi movimentati, registrando una crescita continua dei traffici.

L’inizio dell’operatività di Olitrans è previsto per il mese di aprile.

Roberto Bizzarri, ceo di Rt&L, ha commentato: «La costituzione di Olitrans rappresenta per il Gruppo un passo strategico rilevante in un’area come quella del Porto di Livorno dove esistono ampi margini per promuovere iniziative capaci di generare valore e sinergie. Olitrans costituisce il punto di partenza di una visione di medio termine che presuppone un’espansione del Gruppo per linee esterne presso i principali porti italiani».