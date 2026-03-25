Alassio, ripristinato il transito in via Cardellino

Ad Alassio è stato ripristinato il regolare transito carraio e pedonale in via Cardellino, interrotta in seguito al cedimento di una porzione del muro posto a sostegno della strada pedonale situata dietro l’ex Chiesa Anglican causato dagli eventi atmosferici di metà febbraio scorso.

La viabilità era stata temporaneamente interrotta per motivi di sicurezza e per consentire l’esecuzione degli interventi necessari, per un importo complessivo dei lavori che si aggira intorno ai 60.000 euro.

Attualmente restano da completare alcune opere accessorie sulla strada pedonale che, tuttavia, non compromettono il passaggio.

Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, dichiara: «Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla rapida risoluzione della criticità, garantendo sicurezza e tempestività d’intervento. Un plauso all’Ufficio Tecnico comunale e alla ditta esecutrice dei lavori, che hanno consentito, in tempi brevi, di ripristinare la normale funzionalità del transito, riducendo al minimo i disagi per i cittadini».