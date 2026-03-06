Genova Pegli, inaugurata la nuova area gioco di Villa Rosa

È stata inaugurata questo pomeriggio a Genova Pegli la nuova area gioco di Villa Rosa.

I lavori, progettati dal Comune di Genova e condivisi con Municipio VII Ponente e i Comitati Pegli Bene Comune e Amici IC Pegli, hanno consentito di sostituire un singolo e vetusto gioco a molla con uno spazio totalmente rigenerato dove sono stati installati una struttura multifunzione utilizzabile da un massimo di 12 bimbi (dai 3 anni in su) in contemporanea e un pannello ludico.

A completare l’intervento – finanziato nell’ambito dell’Accordo Quadro Giochi – Terza Annualità con una spesa di circa 30.000 euro – la posa di una pavimentazione anti-trauma, arricchita da alcuni disegni.

La nuova struttura multifunzione è composta da una torre scoperta e da uno scivolo alti 1,37 metri, una pertica con appigli per l’arrampicata, una scala del trampoliere e una scala a pioli. I colori e le forme del gioco sono stati pensati per essere rispettosi del contesto naturalistico in cui è stato collocato, andando ad inserirsi armonicamente nello stesso.

Il pannello ludico, raffigurante una scena naturale con foglie e frutti, sfida i più piccoli ad aiutare un bruco ad attraversare il pannello da un’estremità all’altra, allineando correttamente quattro grandi elementi girevoli a forma di fragola, mela, pesca e cavolo.

Le due attrezzature, realizzate in materiali ecocompatibili, riciclabili e resistenti, sorgono al di sopra di uno strato di pavimentazione anti-trauma in gomma colorata, posata sopra all’asfalto. La pavimentazione risulta inoltre arricchita da alcuni disegni per stimolare lo sviluppo psicomotorio e l’apprendimento, con colorazioni in contrasto stimolanti e percepibili anche da bimbi daltonici e ipovedenti. Infine, è stato anche inserito un gioco a intarsio a forma di cerchio cromatico, per far comprendere ai più piccoli la relazione tra i colori.

La realizzazione della nuova area gioco ha risposto alle richieste della cittadinanza e in particolare dei Comitati Pegli Bene Comune e Amici IC Pegli che hanno partecipato, con alcuni spunti progettuali legati alla conoscenza dei luoghi, ad un percorso condiviso con il Comune di Genova e il Municipio VII Ponente, avviato a seguito di una raccolta firme promossa, alla fine del 2024, dai due comitati e sottoscritta da oltre 1.000 persone.