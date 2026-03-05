Scuola Trasporti: concluso corso sulla gestione delle persone a mobilità ridotta

Si è svolta alla Spezia al Terminal Crociere di Largo Fiorillo l’ultima lezione del corso sulla gestione delle persone a mobilità ridotta.

Il corso è stato svolto dalla Scuola Nazionale Trasporti con il contributo di Nicola Torre, delegato alle Barriere architettoniche della Consulta provinciale disabili della Spezia che ha anche testato le rampe di accesso al bus navetta.

La società Saca Soc. Coop. a.r.l., titolare del servizio di bus navetta passeggeri all’interno dei Porti della Spezia e Marina di Carrara, con il suo personale e il suo bus ha permesso di mettere in pratica la teoria sviluppata durante le lezioni del corso.

I contenuti del corso verranno applicati dal personale operativo del Terminal Crociere all’arrivo dei primi crocieristi con particolari esigenze legate anche alla ridotta mobilità.

Questa importante iniziativa sottolinea l’attenzione della Società Spezia & Carrara Cruise Terminal e di tutti gli operatori coinvolti, al tema dell’inclusione, fornendo una formazione adeguata al suo personale al fine di conoscere e attuare le modalità di assistenza più appropriate a tutti i passeggeri.

«Ho molto apprezzato la disponibilità al dialogo ed al confronto di SCCT, qualità positiva che, devo dire purtroppo, non appartiene a molte realtà» ha dichiarato Nicola Torre.