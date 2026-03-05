Recco, potature in via della Né sabato 7 e domenica 8 marzo

Interventi di manutenzione del verde in arrivo a Recco in via della Né, dove sabato 7 e domenica 8 marzo, dalle ore 8 alle ore 18, sarà attivo un cantiere mobile per la potatura della vegetazione ai margini della carreggiata. Lo stabilisce l’ordinanza n. 65 del Settore Polizia Locale che disciplina la circolazione durante le operazioni.

«Si tratta di uno degli interventi programmati – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – che unisce la cura del territorio alla tutela della sicurezza stradale. La presenza del cantiere mobile e del senso unico alternato ci permette di garantire la continuità della circolazione, riducendo al minimo i disagi per residenti e automobilisti. L’obiettivo è mantenere la vegetazione in condizioni ottimali, prevenire situazioni di pericolo e preservare il decoro».

Per consentire i lavori in piena sicurezza, è previsto un senso unico alternato regolato da movieri, con possibili chiusure temporanee del traffico fino a un massimo di cinque minuti. Il cantiere avanzerà progressivamente lungo la via, seguendo l’avanzamento delle potature.