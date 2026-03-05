Bper, Papa: “Concentrati sull’integrazione Pop Sondrio, non guardiamo nient’altro”

Bper è concentrata sull’integrazione della Popolare di Sondrio e non guarda altre opzioni per il risiko. Così l’amministratore delegato della banca modenese, Gianni Franco Papa, in avvio di audizione in Commissione Banche del Senato rispondendo a una sollecitazione del presidente, Pierantonio Zanettin. Lo scrive Radiocor. “Noi in questo momento siamo molto impegnati con l’integrazione di Sondrio entro il prossimo 20 aprile, è un’integrazione alla quale lavoriamo alacremente dall’agosto scorso dopo aver acquisito con l’ops l’81% del capitale”, ha dichiarato Papa.

L’a.d. ha ricordato gli oltre 20 ‘cantieri’ aperti per l’integrazione che sarà realizzata “di fatto in otto mesi” rimarcando che “questo ci occupa oggi e non guardiamo niente” altro. Papa ha sottolineato che Bper “è cresciuta molto negli ultimi 4-5 anni”.

Zanettin nell’introduzione ha rimarcato che con l’ops sulla Sondrio Bper ha acquisito “uno dei gioielli della corona della nostra Borsa” e che quello che caratterizza positivamente il gruppo Bper è di avere “un nocciolo duro di azionisti italiani”.