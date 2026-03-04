Iren: quasi 11mila aziende partner, valore contrattualizzato di 8 mld

Sono quasi 11mila le aziende fornitrici accreditate che lavorano a fianco di Iren in tutta Italia: un tessuto eterogeneo che rappresenta un valore importante per l’economia e per la competitività dei territori e che ha visto, nel periodo 2020-2025, un valore complessivo dell’ordinato di circa 8 miliardi di euro. Lo comunica la società in una nota in occasione del Suppliers Day 2026 che si è tenuto a Milano. L’appuntamento è stato l’ultimo di una serie di tappe – Genova Torino e Reggio Emilia – realizzate dal Gruppo Iren per rafforzare il confronto con imprese e partner della propria filiera a livello nazionale e ha rappresentato un momento di condivisione delle linee strategiche del Piano Industriale 2025–2030.

L’incontro – scrive Radiocor – ha permesso anche di evidenziare come il rapporto tra Iren e la propria supply chain sia oggi sempre più orientato a un modello di collaborazione strutturata, in cui il Gruppo sostiene attivamente la crescita e la competitività del tessuto imprenditoriale.

Parallelamente, Iren sta ampliando il dialogo con le principali associazioni di categoria per accompagnare le imprese nei percorsi di sviluppo legati alla digitalizzazione, alla qualificazione tecnica e alla capacità di rispondere alle trasformazioni del mercato.