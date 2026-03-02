Circle Group rafforza la partecipazione in Cargo Start all’86,44% del capitale sociale

Circle spa annuncia di aver incrementato la propria partecipazione in Cargo Start srl raggiungendo una quota pari all’86,44% del capitale sociale. L’operazione segue l’aumento di capitale sottoscritto in data 29 dicembre 2022 in cui la partecipazione di Circle ha raggiunto il 51% (partecipazione di maggioranza) di Cargo Start. A seguito del perfezionamento di questa ulteriore operazione, il capitale sociale di Cargo Start risulta detenuto per il 13,56% da Pierpaolo Platania e per l’86,44% da Circle Group.

L’iniziativa rafforza il presidio del gruppo in un segmento strategico della logistica internazionale e si inserisce nel percorso di crescita delineato dal piano industriale “Connect 4 Agile Growth”, con l’obiettivo di consolidare una piattaforma integrata di soluzioni digitali a supporto dell’efficienza operativa, della qualità del dato e della creazione di valore nel medio-lungo periodo.

«L’incremento della partecipazione in Cargo Start – commenta Luca Abatello, ceo di Circle Group, rappresenta un passaggio strategico per accelerare il nostro percorso di crescita e consolidare il posizionamento del gruppo in un mercato in forte evoluzione. L’operazione è pienamente coerente con la nostra visione industriale, promuovendo uno sviluppo sostenibile fondato su efficienza operativa, digitalizzazione dei processi e valorizzazione di dati certificati e condivisi lungo l’intera filiera logistica. Con il rafforzamento dell’integrazione tra competenze e piattaforme, potremo cogliere più rapidamente le opportunità di mercato e offrire ai clienti soluzioni sempre più evolute e interoperabili, generando risultati solidi e duraturi per tutti gli stakeholder».

L’operazione consentirà a Cargo Start di accelerare il proprio percorso di sviluppo, con particolare focus sul consolidamento del mercato italiano e sull’espansione della presenza nei principali mercati europei. Contestualmente, Cargo Start sta lavorando al rilascio delle nuove versioni CargoGate e ACS (Airport Cargo Community System), che ampliano ulteriormente la proposta tecnologica del Gruppo nel segmento air cargo.

La società precisa che l’operazione non è da ritenersi significativa ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.