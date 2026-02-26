Albenga, inaugurata la “Casa dei Papà”, nuovo sostegno per i padri separati

Ieri ad Albenga è stata inaugurata ufficialmente la “Casa dei Papà”, un progetto che offre supporto concreto ai padri separati che si trovano in momentanea difficoltà economica e abitativa, garantendo al contempo il mantenimento del rapporto con i propri figli.

Grazie alla collaborazione tra Comune di Albenga, Arte e l’Associazione Papà Separati Liguria APS, è stato possibile sistemare un alloggio dedicato a chi, a seguito di una separazione, ha bisogno di riorganizzare la propria vita personale e familiare.

Il progetto si inserisce in un percorso di welfare di comunità volto a fornire accoglienza temporanea, fino a sei mesi, rinnovabile in casi particolari, accompagnando i beneficiari in un percorso di recupero dell’autonomia e della serenità relazionale.

«Le separazioni – spiega il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis – rappresentano momenti complessi che coinvolgono non solo l’aspetto emotivo, ma anche importanti conseguenze economiche e abitative. Con questo alloggio si offre uno strumento concreto per sostenere le famiglie in queste fasi delicate. Questo progetto permette ai genitori di stabilizzarsi e organizzarsi senza dover rinunciare al diritto fondamentale di vedere i propri figli, garantendo al tempo stesso un ambiente accogliente e adeguato. È un passo importante per promuovere responsabilità genitoriale, equità e benessere dei minori».