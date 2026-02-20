La giunta del Comune di Sestri Levante oggi ha dato il via libera all’approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un nuovo accesso viabile Arinox-Fincantieri.

La giunta aveva trasmesso l’elaborato tecnico del progetto per la nuova strada a tutti i soggetti coinvolti e aveva lavorato all’accordo per la disponibilità delle aree sulle quali passerà la nuova viabilità, in data odierna, come richiesto dalla Regione Liguria,

La delibera sarà trasmessa alla Regione per l’aggiornamento della programmazione regionale e per la richiesta di finanziamento.

La documentazione sarà integrata con l’accordo sulle aree completo della disponibilità di Arinox che è di imminente perfezionamento.