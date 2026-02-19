Fincantieri ha concluso positivamente il collocamento delle 32.588.445 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale pre-aumento, per un controvalore complessivo lordo di 499.254.977,4 euro, avviato il 17 febbraio mediante procedura di accelerated bookbuilding (ABB) riservata a investitori qualificati e/o istituzionali.

Sulla base della domanda raccolta nel contesto dell’ABB, che ha superato di molte volte l’offerta, il prezzo di emissione delle azioni all’esito del collocamento è stato fissato in 15,32 euro per azione. Il collocamento sarà regolato, mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo, in data 23 febbraio 2026.

Per effetto del completamento del collocamento: (a) a servizio dell’aumento di capitale la società emetterà 32.588.445 azioni ordinarie per un controvalore complessivo lordo pari a 499.254.977,4, di cui 3.258.844,5 euro quale valore nominale e 495.996.132,9 euro a titolo di sovrapprezzo, che saranno ammesse a quotazione e alle negoziazioni dalla data di emissione su Euronext Milan; (b) il capitale sociale complessivo di Fincantieri risulterà pari a 881.722.258,70 euro, suddiviso in 358.472.900 azioni ordinarie.

L’aumento di capitale consente alla società di accrescere ulteriormente la propria flessibilità finanziaria e di assicurare opzionalità e rapidità nell’implementazione della propria strategia e del Piano Industriale. L’aumento di capitale, inoltre, consente di incrementare il flottante del titolo sul mercato, che arriva a circa il 36% del capitale.

A conclusione dell’ABB, la partecipazione dell’azionista di controllo Cdp Equity scende dal 70,67% al 64,25% del capitale di Fincantieri.