Migliorare la sicurezza urbana anche nelle frazioni del territorio. È con questo obiettivo che la giunta del Comune di Sarzana ha approvato le linee di indirizzo per il potenziamento del sistema di videosorveglianza nella frazione di Marinella.

“Considerato – si legge nell’atto – che la frazione di Marinella è attualmente oggetto di un profondo processo di rigenerazione urbana grazie ai finanziamenti ottenuti nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua), per un investimento complessivo di circa 15 milioni di euro, volto a riqualificare il tessuto sociale ed edilizio della zona. Ritenuto che tale massiccio investimento pubblico debba essere accompagnato e protetto da adeguate misure di sicurezza tecnologica, al fine di garantire la durata nel tempo delle opere realizzate e la percezione di sicurezza da parte dei residenti e dei futuri fruitori degli spazi riqualificati. Evidenziato che Marinella, per la sua natura di frazione balneare e la sua posizione geografica di zona di confine, presenta peculiarità specifiche legate a forti flussi turistici stagionali che richiedono un monitoraggio costante degli spazi pubblici, approva l’implementazione e il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza nella frazione di Marinella, quale asset strategico per la tutela degli investimenti legati al progetto Pinqua”.

Nell’atto l’amministrazione dà mandato affinché lo sviluppo del sistema di videosorveglianza si concentri sui seguenti obiettivi prioritari:

monitoraggio dei varchi di accesso: controllo delle principali arterie stradali in entrata e uscita dalla frazione, in quanto zona di confine regionale

protezione delle aree Pinqua: presidio delle nuove aree residenziali, dei percorsi pedonali e delle piazze oggetto di riqualificazione

sicurezza del litorale: sorveglianza delle aree prospicienti gli stabilimenti balneari e i parcheggi pubblici, particolarmente sensibili durante la stagione estiva

La giunta ha anche incaricato il comando di polizia locale di predisporre la progettazione tecnica e gli atti necessari, interfacciandosi con i progettisti degli interventi Pinqua e con le forze dell’ordine per garantire la massima integrazione tra architettura urbana e sistemi di sicurezza.