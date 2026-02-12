Il Comune di Alassio è stato autorizzato dalla Regione Liguria a utilizzare le economie derivanti dal ribasso d’asta dei lavori relativi alle “Opere a difesa naturale del centro urbano”, intervento che comprende il ripascimento strutturale dell’arenile e l’allungamento del Molo Ferrando.

Le risorse rese disponibili dal ribasso del 22,579% offerto in sede di gara dall’associazione temporanea d’imprese Elcal srl / Consorzio Stabile Angedil, che si è aggiudicata l’appalto per circa 2,1 milioni di euro a fronte di un finanziamento complessivo di 3,5 milioni assegnato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, consentono ora di realizzare opere suppletive e migliorative senza ulteriori oneri a carico del bilancio comunale.

In particolare, le economie generate dalla gara saranno impiegate per incrementare l’apporto di materiale sabbioso proveniente da cava terrestre, come previsto dalla variante approvata con delibera di giunta comunale n. 251/2025 e sulla base dell’ulteriore assenso diArpal.

Le ulteriori opere rese possibili dal ribasso interesseranno diversi tratti del litorale cittadino, sia a ponente sia a levante del Bastione, con particolare attenzione alle aree storicamente più esposte ai fenomeni erosivi. Le attività, appena avviate, avranno una durata stimata di circa tre settimane lavorative.