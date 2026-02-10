Nel periodo natalizio – dal 22 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 – sono 222.300 i turisti che hanno scelto Genova come destinazione per il proprio soggiorno, oltre il 27,6% in più (pari a 61.500 persone) dello stesso periodo (dal 23 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025) della scorsa stagione. È quanto emerge dalla rilevazione commissionata dal Comune di Genova a Fastweb + Vodafone con dati elaborati dalla start-up innovativa Motion Analytica.

«I dati del periodo natalizio sono un segnale incoraggiante per un’amministrazione ancora all’inizio del proprio percorso: dimostrano che, con scelte mirate, Genova può rafforzare il suo posizionamento come destinazione turistica nel mercato nazionale e internazionale – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – è particolarmente significativo il dato sulla presenza di turisti stranieri, testimonia una capacità sempre maggiore della città di farsi conoscere e apprezzare anche oltre confine. In questo quadro, l’attenzione dedicata agli eventi chiave, a partire dalla notte di Capodanno, ha contribuito a rendere Genova una meta viva, accogliente e capace di parlare a un pubblico ampio e variegato. Questo primo risultato rappresenta un grande stimolo a lavorare sempre con maggiore impegno per un turismo che sia sostenibile, attento alle persone e al contesto urbano con l’obiettivo di disegnare una Genova sempre più aperta, inclusiva e attrattiva, in grado di accogliere chi la sceglie come meta turistica e di generare valore duraturo per chi la vive ogni giorno».

In particolare, a trainare la crescita dei flussi turistici è la presenza straniera: ben 118.500 presenze in città (84.100 lo scorso anno) che costituiscono il 53,3% dei turisti a Genova. Nell’ultimo periodo natalizio i turisti italiani, provenienti da fuori regione, sono stati 94.200 (contro i 69.900 del precedente periodo), mentre 9.600 i turisti provenienti da altre città liguri (6.800 nel periodo precedente).

«Genova si sta consolidando come una delle destinazioni più dinamiche del panorama turistico italiano, trainando la crescita regionale con un aumento medio degli arrivi del 7% e dell’8,5% per i mercati stranieri, con presenze che supereranno, una volta consolidati i numeri, i 3,5 milioni – commenta l’assessora al Turismo e Marketing territoriale, Tiziana Beghin – le missioni all’estero degli ultimi mesi, con particolari focus e incontri mirati a stampa di settore e stakeholders per un turismo di qualità, sostenibile e all season, stanno dando risultati importanti. Le nuove rotte aeroportuali, la promozione di eventi culturali, a partire dalla mostra di Van Dyck, e il turismo esperienziale legato all’outdoor potranno ulteriormente aumentare le presenze nella nostra città, attraendo flussi turistici sempre più consapevoli e attenti al territorio. La presenza nelle principali fiere internazionali, compresa la Bit di Milano in cui siamo presenti già da oggi, è fondamentale per rafforzare il posizionamento di Genova come destinazione di qualità».

Per rafforzare la propria presenza nel panorama turistico, il Comune di Genova partecipa alla Bit – Borsa Internazionale del Turismo, in programma presso Rho Fiera Milano da oggi, martedì 10, fino a giovedì 12 febbraio 2026. Una tre giorni densa di appuntamenti per presentare un’offerta che coniuga sapientemente l’anima outdoor, l’eccellenza gastronomica e un patrimonio artistico senza tempo.

Il Comune di Genova sarà presente con il suo stand presso lo spazio di Agenzia in Liguria (Padiglione 11 – S01 S19 T02 T20) e con un punto Informativo nel Padiglione 9, che farà da riferimento per visitatori e operatori.

Alla Bit di Milano tre giorni di strategie e networking

Oggi, dopo l’apertura ufficiale della fiera, la prima giornata si focalizzerà sul futuro del comparto turistico e il Comune di Genova prenderà parte a panel strategici tra cui “Turismo Digitale 5.0”, un focus su ecosistemi e innovazione per il viaggiatore di domani; “Speedy Meeting” incontri B2B dedicati al settore Sport & Outdoor, asset fondamentale del territorio genovese, e “Turismo En plein air”, conferenza ospitata nel main stage. La prima giornata in fiera si concluderà, sempre in main stage, con “Luminous Destination 2026”, un progetto a cura di Visit Italy.

Domani, mercoledì 11 febbraio, la seconda giornata di fiera rappresenterà il cuore della partecipazione genovese alla BIT: alle 15.15, presso lo Stand Agenzia in Liguria è prevista la Conferenza stampa “Viaggio tra le meraviglie di Genova” a cui parteciperà l’assessora al Turismo, Tiziana Beghin, per presentare l’offerta turistica, culturale, i percorsi outdoor e le eccellenze gourmet che Genova offrirà in questo 2026. Porterà un saluto in apertura la vicepresidente di Regione Liguria, Simona Ferro.

Alle 19, alla Biblioteca Ambrosiana, si svolgerà un evento esclusivo fuori salone, nella prestigiosa cornice della Pinacoteca: dopo una visita guidata riservata alla stampa, si terrà la conferenza “Genova: Prospettive d’arte e natura”. Al centro dell’incontro, l’attesissima mostra dedicata a Van Dyck, prevista a Genova dal 20 marzo. Sarà l’occasione per presentare alla stampa la ricca e variegata offerta culturale e turistica della città e il palinsesto degli appuntamenti 2026.

Interverranno: l’assessora al Turismo Beghin e l’assessore alla Cultura, Giacomo Montanari, il segretario generale Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia, la presidente Fondazione Palazzo Ducale, Sara Armella.

L’ultima giornata, giovedì 12 febbraio, sarà interamente dedicata agli incontri business-to-business, con l’obiettivo di tradurre l’interesse generato in flussi turistici concreti e nuove partnership con i buyer internazionali.