L’assemblea straordinaria di Bper Banca è convocata per il 12 marzo 2026, alle ore 9:30, in unica convocazione, presso la sede milanese in via Mike Bongiorno per deliberare sull’approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella stessa Bper Banca di Banca Popolare di Sondrio e le conseguenti modifiche statutarie, incluse quelle relative all’aumento di capitale a servizio della fusione.
Anche l’assemblea della Banca Popolare di Sondrio è convocata in sede straordinaria presso la sede di Milano di via Santa Maria Fulcorina, per le ore 12,30 di giovedì 12 marzo 2026 in unica convocazione, per deliberare sulla fusione per incorporazione in Bper Banca.