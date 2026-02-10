Il Gruppo EdiliziAcrobatica chiude il 2025 con ricavi consolidati pari a 166,73 milioni di euro, in crescita del +9,3% rispetto ai 152,5 milioni di euro del 2024, confermando un percorso di crescita strutturale sostenuto dal contributo delle country estere e dal rafforzamento del perimetro operativo in Italia attraverso l’ampliamento dell’offerta e delle linee di business.

«Il 2025 è stato un anno di consolidamento e sviluppo – commenta Anna Marras, ceo di EdiliziAcrobatica –. La crescita del Gruppo è stata trainata in modo significativo dalle attività internazionali, mentre in Italia abbiamo lavorato sul rafforzamento del perimetro e sull’evoluzione dell’offerta. Un percorso che conferma la solidità del nostro modello industriale e la capacità di creare valore nel tempo».

«Guardiamo al futuro con fiducia – dice Marras – forti di una struttura più articolata, di un’offerta sempre più integrata e di una presenza internazionale in costante sviluppo. Il percorso intrapreso nel 2025 pone le basi per una crescita sostenibile nel medio‑lungo periodo».

Italia

Il mercato domestico, includendo anche le attività Energy, Smart Lyving e Verticaline, registra ricavi complessivi pari a 142,2 milioni di euro, rispetto ai 131,7 milioni di euro del 2024, con una crescita dell’8,0%.

Nel perimetro storico dell’edilizia su fune, i ricavi si attestano a 129,5 milioni di euro, rispetto ai circa 131,1 milioni di euro del 2024 (-1,2%), in un contesto di generale rallentamento del settore edilizio a fronte del quale Acrobatica continua, comunque, a mantenere volumi molto elevati e una posizione di leadership nel proprio segmento.

Tale dinamica è stata più che compensata dal contributo delle nuove linee di business, che hanno consentito al Gruppo EdiliziAcrobatica di rafforzare e diversificare la propria presenza sul mercato italiano, ampliando il perimetro operativo e la gamma di servizi offerti.

In particolare:

Acrobatica Energy registra una forte accelerazione dei ricavi, che si attestano a 1,79 milioni di euro, rispetto a circa 0,6 milioni di euro nel 2024, riflettendo l’entrata a regime del progetto nel settore delle energie rinnovabili e l’ampliamento dell’offerta;

registra una forte accelerazione dei ricavi, che si attestano a di euro, rispetto a circa 0,6 milioni di euro nel 2024, riflettendo l’entrata a regime del progetto nel settore delle energie rinnovabili e l’ampliamento dell’offerta; Smart Lyving contribuisce con 8,93 milioni di euro (2024: n.a.);

contribuisce con di euro (2024: n.a.); Verticaline registra ricavi pari a 2,0 milioni di euro (2024: n.a.).

Nel complesso, l’Italia conferma un profilo di crescita solido, sostenuto da un modello di business sempre più integrato e diversificato.

Europa: Francia, Spagna e Monaco

La Francia registra ricavi pari a 7,05 milioni di euro, rispetto ai circa 5,39 milioni di euro del 2024, con una crescita del 30,8%.

La Spagna, tramite Acrobatica Iberica, raggiunge 2,59 milioni di euro di ricavi, rispetto ai circa 2,0 milioni di euro del 2024, proseguendo il proprio percorso di sviluppo con una crescita del 27%.

Nel Principato di Monaco i ricavi salgono a 1,19 milioni di euro, rispetto a circa 1,0 milioni di euro del 2024, confermando la solidità di un mercato ad elevato valore aggiunto, con una crescita del 16,67%.

Medio Oriente – Acrobatica Middle East

L’area della Penisola Araba Acrobatica Middle East chiude il 2025 con ricavi pari a 13,67 milioni di euro, rispetto ai circa 12,34 milioni di euro del 2024, in crescita del 10,8%, confermando il potenziale di un mercato caratterizzato da dinamiche e modelli operativi in parte differenti rispetto all’Europa.