Il Comune di Alassio ha approvato la conclusione positiva della Conferenza dei servizi relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica inerente alla realizzazione del parcheggio multipiano nell’area comunemente denominata “La Piccola”, posta a fianco della stazione ferroviaria.

Nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli degli enti competenti, alcuni dei quali accompagnati da prescrizioni tecniche e paesaggistiche puntualmente recepite nella progettazione. La determinazione approvata costituisce l’atto conclusivo della Conferenza dei servizi, sostituisce a tutti gli effetti gli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte e rende immediatamente efficace l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, consentendo il proseguimento dell’iter per la realizzazione dell’opera.

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova struttura in elevazione, rivestita in lamiera stirata di alluminio, con l’aggiunta di due piani fuori terra oltre all’esistente, destinata a parcheggio pubblico per un totale complessivo di 170 posti auto.

«Le risorse per l’opera – spiega il sindaco di Alassio, Marco Melgrati – che ammontano a 2 milioni 800 mila euro, erano inizialmente già interamente previste a bilancio; tuttavia, una quota è stata temporaneamente destinata al finanziamento di interventi urgenti, tra cui la demolizione e la successiva ricostruzione di un tratto della passeggiata Ciccione. L’amministrazione provvederà pertanto a reintegrare le somme necessarie in sede di rendiconto 2025 e, grazie alla disponibilità dell’avanzo di Amministrazione, garantirà il completo finanziamento dell’intervento, con crono-programma che prevede l’indizione della gara d’appalto nel mese di aprile e l’avvio dei lavori nel mese di settembre, così da mantenere disponibili durante la stagione estiva gli attuali posti auto».