Gismondi 1754 ha pubblicato le date dei principali eventi del calendario finanziario relativo all’esercizio 2026.
Questo il calendario programmato:
- 28 gennaio, consiglio di amministrazione: dati trimestrali 4Q 2025 relativi ai ricavi consolidati gestionali per canale e area geografica.
- 31 marzo, consiglio di amministrazione: approvazione progetto bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2025.
- 22 aprile, consiglio di amministrazione: dati trimestrali 1Q 2026 relativi ai ricavi consolidati gestionali per canale e area geografica.
- 30 aprile, prima convocazione assemblea degli azionisti: approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.
- 12 maggio, seconda convocazione assemblea degli azionisti: approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.
- 23 luglio, consiglio di amministrazione: dati trimestrali 2Q 2026 relativi ai ricavi consolidati gestionali per canale e area geografica.
- 24 settembre, consiglio di amministrazione: approvazione relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026, sottoposta volontariamente a revisione contabile.
- 22 ottobre, consiglio di amministrazione: dati trimestrali 3Q 2026 relativi ai ricavi consolidati gestionali per canale e area geografica.