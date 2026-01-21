Circle ha sottoscritto un accordo con un primario operatore logistico italiano per l’avvio di un progetto strutturato di digitalizzazione delle operazioni terminalistiche e dei flussi logistico-documentali, della durata di 9 mesi, con lo scopo di proseguire il percorso di digitalizzazione dell’azienda mettendo a disposizione l’evoluzione delle piattaforme Milos® (Milos Tos, Milos eFti Platform, Milos e-Ddt Connector, Milos Federative Services Connector, Erp & Tms Connector, Mastersped).

L’accordo prevede un’evoluzione significativa dei processi dell’azienda grazie alle piattaforme Milos® e l’implementazione di un progetto integrato basato sulle soluzioni dell’ecosistema, finalizzato alla digitalizzazione delle attività svolte all’interno dei terminal, al potenziamento dell’efficienza operativa trasportistica, all’automazione dei processi fisici e informativi (terminal, magazzino, controlli, carico/scarico) e al miglioramento dell’interoperabilità tra i diversi sistemi coinvolti nella catena logistica e intermodale del primario operatore nell’area Med.

Il valore complessivo dell’accordo, riferito all’attuale perimetro contrattuale, è pari a oltre 300.000 euro, con possibilità di estensione nel corso delle successive fasi progettuali, anche in funzione dell’evoluzione dei requisiti operativi e delle opportunità di integrazione ulteriori all’interno dell’ecosistema logistico del cliente.

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di digitalizzazione dei nodi logistici privati e di adeguamento progressivo ai requisiti normativi europei in ambito e-Cmr / eFti (Electronic Freight Transport Information), nel quale Circle Group opera come technology provider da anni, anche in relazione ai programmi di investimento (Login Business) supportati da fondi Pnrr.

Tali esigenze vengono affrontate in modo organico attraverso un’architettura tecnologica integrata, risultando al contempo coerenti con i requisiti di ammissibilità e rendicontazione previsti dai programmi di finanziamento LogiN Business.

«L’accordo con questo primario operatore nazionale conferma la solidità della strategia di crescita di Circle Group e il ruolo delle piattaforme Milos® come leve chiave per la trasformazione digitale della logistica intermodale – ha commentato Luca Abatello, presidente e ceo di Circle Group -. In un contesto di crescente complessità operativa e normativa, continuiamo a investire nello sviluppo di soluzioni tecnologiche integrate e interoperabili, capaci di supportare l’evoluzione dei modelli operativi dei nostri clienti e di contribuire al rafforzamento della competitività del sistema logistico nazionale. Questo progetto si inserisce pienamente nella nostra visione di medio-lungo periodo, in cui l’innovazione digitale rappresenta un fattore abilitante per l’efficienza delle infrastrutture del Paese e per il loro posizionamento nelle catene del valore europee e internazionali, in coerenza con gli obiettivi del piano industriale “Connect 4 Agile Growth”».

L’intervento si inserisce nella più ampia strategia del Gruppo volta a supportare i principali operatori del settore nella digitalizzazione progressiva delle proprie attività, in coerenza con le linee guida europee in materia di interoperabilità, dematerializzazione dei documenti e sostenibilità ambientale.