Sanlorenzo ha comunicato il calendario degli eventi societari per il 2026, approvato dal consiglio di amministrazione, riunitosi il 16 gennaio 2026 sotto la presidenza del Cav. Massimo Perotti.

Queste le date:

13 febbraio 2026 Consiglio di Amministrazione per approvazione dei dati preconsuntivi consolidati al 31 dicembre 2025

9 marzo 2026 Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

24 aprile 2026 Assemblea degli Azionisti per approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

8 maggio 2026 Consiglio di Amministrazione per approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2026

3 settembre 2026 Consiglio di Amministrazione per approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

12 novembre 2026 Consiglio di Amministrazione per approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 30 settembre 2026.

Massimo Perotti, presidente e ceo della Società, ha commentato: «Iniziamo il nuovo anno da una chiara posizione di forza, facendo leva sul momento positivo e sull’efficace esecuzione strategica che hanno caratterizzato tutto il 2025. Sin dalla quotazione, Sanlorenzo ha registrato un tasso di crescita medio del 13,2%1 , a conferma della validità della nostra strategia unica fondata su una qualità senza compromessi, su una leadership indiscussa nell’innovazione e nella tecnologia, sulla scarsità controllata e su una desiderabilità duratura. La nostra traiettoria riflette la volontà di perseguire una crescita disciplinata e generatrice di valore, privilegiando la creazione di valore nel lungo termine. Il riconoscimento che riceviamo da una comunità globale di clienti in continua espansione valida ulteriormente questa direzione, rafforzata dal successo dei recenti lanci di prodotto, tra cui SHE, che rappresenta una significativa innovazione per l’intero settore. Guardando al futuro, siamo fiduciosi nella nostra capacità di elevare il posizionamento distintivo di Sanlorenzo, operando come una vera Maison al di là delle dinamiche convenzionali del settore».