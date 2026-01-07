Sono stati 3.203 gli accessi nelle Case della comunità, negli ambulatori e negli studi medici aperti a tutti nei giorni festivi per visite a pazienti con patologie a bassa complessità e, in particolare, con le forme di influenza che hanno caratterizzato questo periodo di festività.

Le aperture straordinarie proseguono anche oggi, martedì 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania. «Si tratta di numeri significativi – commenta Massimo Nicolò, assessore alla Sanità della Regione Liguria – che ci hanno consentito di prendere in carico e dare risposte a migliaia di persone con l’influenza. Queste strutture destinate alla bassa complessità hanno anche permesso di limitare gli accessi nei pronto soccorso, come sempre numerosi in questo periodo. Sono queste le ragioni che ci hanno indotto, in collaborazione con tutte le aree della Regione, a garantire la disponibilità di medici di medicina generale per far fronte alla diffusione dell’influenza che sta raggiungendo proprio in questi giorni il picco stagionale. Ricordo ancora una volta che nell’ area metropolitana genovese, è attivo l’Ambulatorio di prima accoglienza per codici a bassa complessità all’ospedale Gallino di Genova Pontedecimo, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, ad accesso diretto e il Punto di Primo intervento all’ospedale P.A. Micone di Genova Sestri Ponente, dalle 8 alle 20».

Qui di seguito il dettaglio degli accessi nelle diverse aree della Liguria, nei giorni festivi, nelle strutture destinate alla bassa complessità, nei giorni festivi dal weekend dell’Immacolata al 5 gennaio.

• Asl 1: 343 accessi

• Asl 2: 401 accessi

• Asl 3: 1564 accessi

• Asl 4: 515 accessi

• Asl 5: 380 accessi.