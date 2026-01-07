Dal 5 gennaio 2026 Stefano Sciurpa non ricopre più il ruolo di presidente e direttore di Atc Mobilità e Parcheggi, incarico che ha svolto a partire dal 27 agosto 2017.

«È stato un percorso impegnativo e stimolante – dichiara – reso possibile grazie alla collaborazione e alla professionalità di tutte le persone che hanno contribuito allo sviluppo e alla crescita dell’azienda».

A partire dal 7 gennaio 2026, Sciurpa intraprende una nuova esperienza professionale in Fincantieri, dove assume l’incarico di Responsabile dei Progetti infragruppo polo infrastrutture portando con sé il patrimonio di competenze maturate nel settore della gestione e dello sviluppo dei servizi di mobilità.