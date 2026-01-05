La Liguria è la prima regione per rapporto tra automobilisti che hanno dichiarato un sinistro con colpa nel 2025 e totale degli assicurati (2,06% contro l’1,54% nazionale). A dirlo è l’osservatorio Rc auto di Facile.it secondo cui sono oltre 14.000 gli automobilisti liguri che quest’anno dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, vedranno aumentare il costo dell’Rc auto.

Buone notizie, invece, per gli automobilisti virtuosi; i dati** dell’osservatorio di Facile.it hanno messo in luce che, a dicembre 2025, il premio medio RC auto in Liguria è stato di 614,15 euro, in calo del 5,25% rispetto a dicembre 2024 (648,19 euro).

A livello provinciale i premi medi sono scesi in tutte le aree della regione, ad eccezione della provincia di Savona dove, invece, c’è stato un aumento del 2,04%.

«Il 2026 si apre con segnali positivi, ma non mancano alcune nubi all’orizzonte», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. «Il calo della frequenza dei sinistri, ad esempio, potrebbe portare ad una maggiore stabilità sul fronte dei prezzi. Di contro, il valore medio dei sinistri è ancora elevato e pesa sui conti delle imprese di assicurazioni; dal primo gennaio, inoltre, è aumentata l’imposta che grava sulle garanzie di assistenza stradale e infortuni conducente e questo potrebbe far lievitare il conto finale».

Da un lato, quindi, il 2026 parte con buoni auspici a iniziare dal calo della quota di sinistri con colpa dichiarati dagli automobilisti che, secondo l’analisi di Facile.it*, in Liguria è diminuita del 4% rispetto all’anno precedente; dall’altro, invece, gli assicurati dovranno fare i conti con l’aumento dell’imposta che grava sulle garanzie accessorie “infortuni del conducente” e “assistenza stradale”, che dal primo gennaio 2026 è salita al 12,5%, rispettivamente dal 2,5% e dal 10%.

Le differenze provinciali

Guardando i dati a livello territoriale emerge che la provincia ligure che ha registrato, in percentuale, il maggior numero di denunce di incidenti con colpa e quindi sarà più colpita dagli aumenti è quella di Imperia (+2,54%).

Seguono nella graduatoria ligure la provincia di La Spezia (2,07%) e quella di Genova (2,01%); chiude la classifica regionale la provincia di Savona (1,87%).

Identikit di chi vedrà peggiorare la classe di merito

Dati interessanti emergono analizzando il profilo degli automobilisti liguri che vedranno peggiorare la propria classe di merito a seguito di un sinistro con colpa; guardando al sesso dell’assicurato, ad esempio, emerge che la percentuale è più alta tra le donne (2,25%) rispetto agli uomini (1,94%)

Scomponendo il campione su base anagrafica, invece, emerge che, gli automobilisti che hanno dichiarato meno sinistri con colpa alle compagnie assicurative sono i giovani con età compresa tra i 19 e i 24 anni (1,19%); tra gli over 75, invece, la percentuale supera il 3%.

Guardando infine alla professione dell’assicurato emerge come gli impiegati privati siano risultati essere la categoria che, in percentuale, ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (2,79%) e che quindi vedrà aumentare il premio Rc auto. Seguono i dirigenti (2,79%) e i pensionati (2,47%).

* Analisi realizzata su un campione di oltre 19.000 preventivi raccolti su Facile.it da automobilisti residenti in Liguria tra novembre e dicembre 2025

**L’Osservatorio calcola il premio di assicurazione RC auto medio e le sue variazioni negli ultimi 12 mesi. Per calcolare tali dati, Facile.it si avvale di un campione di 297.257 preventivi calcolati dai suoi utenti residenti in Liguria nel corso dell’ultimo anno. Le tariffe indicate nell’Osservatorio sui costi RC auto di Facile.it prendono in considerazione come campione tutti i preventivi effettuati sul sito e relativi risultati di quotazione prodotti. Facile.it confronta le compagnie assicurative elencate a questa pagina.