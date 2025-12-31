A Genova parcheggi gratuiti i primi due weekend di gennaio in occasione dei saldi invernali. La sosta a pagamento nelle Blu Area e nell’Isola Azzurra, ovvero le aree gestite da Genova Parcheggi, sarà temporaneamente sospesa nei giorni di sabato 3 gennaio e sabato 10 gennaio 2026.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato al Commercio e dall’assessorato per la Mobilità integrata e i Trasporti con l’obiettivo di promuovere lo shopping su tutto il territorio cittadino, sostenendo il commercio di prossimità in occasione dell’avvio dei saldi invernali.

«Questa misura, richiesta dalle associazioni di categoria, è stata accolta dall’Amministrazione quale segnale concreto di attenzione verso il tessuto commerciale cittadino per rilanciarlo nel momento strategico dei saldi successivi alle festività – dichiarano l’assessore alla Mobilità e l’assessora al Commercio del Comune di Genova Emilio Robotti e Tiziana Beghin – Obiettivo dell’amministrazione sarà quello di proseguire a facilitare l’accesso alla città e ai suoi quartieri, attraverso una mobilità più semplice e sostenibile, creando le condizioni affinché cittadini e visitatori possano vivere Genova, fare acquisti e sostenere le attività locali, rendendo il centro e le delegazioni più attrattive, favorendo una fruizione equilibrata degli spazi urbani e un rilancio del commercio».