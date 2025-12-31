Dall’1 gennaio 2026 i servizi a chiamata extraurbani Chiama il Bus proseguono regolarmente sul territorio metropolitano, tramite un titolo di viaggio valido, dopo la conclusione della fase di sperimentazione avviata nel marzo 2024.

La sperimentazione, attivata da Amt, era stata resa possibile grazie ai fondi ministeriali per la promozione della sharing mobility del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, previsti dal decreto interministeriale n. 417 del 28 dicembre 2022, trasferiti tramite la Regione Liguria alla Città Metropolitana. Tali risorse, che avevano consentito di garantire la gratuità del servizio fino al 31 dicembre 2025, non sono confermate per il prossimo anno.

Nonostante ciò, tutti gli 11 servizi Chiama il Bus vengono mantenuti attivi. Dall’1 gennaio 2026, per poterne usufruire sarà necessario essere in possesso di un titolo di viaggio valido (con l’esclusione dell’Annuale Linee Periferiche e Ascensori, dell’Annuale Urbano di Genova e del biglietto da 4 corse).

I servizi Chiama il Bus operano dal lunedì al sabato (esclusi i festivi), dalle ore 6.00 alle ore 20.00, nei Comuni di Bargagli, Borzonasca, Casarza Ligure, Cogorno, Davagna, Mezzanego, Recco, Rezzoaglio (in servizio nel periodo estivo), Serra Riccò, Valbrevenna e Val Graveglia.

Per prenotare il servizio è possibile contattare il numero verde 800 499 999, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, oppure utilizzare l’App “Servizi a Chiamata”.