Al porto di Vado Ligure è arrivata la nave Ro Ro M/V Anji Ansheng, operata dalla compagnia di navigazione Anji Shipping e assistita da Coscos in qualità di agente nave. A bordo, circa 1500 vetture tutte Full Hybrid e Plug-in Super Hybrid Mg di Saic Motor Italy – filiale diretta di Saic Motor, il più grande gruppo cinese per volumi, destinate al mercato del Nord Italia.

Le operazioni di sbarco si sono svolte ieri, in sole 7 ore, presso il Reefer Terminal di Vado Ligure. Da qui i veicoli sono stati trasferiti all’autoparco di Vlv – Vehicle Logistic Vado, spazio completamente dedicato alla gestione e alla distribuzione dei flussi automotive.

Si tratta di un nuovo traguardo per la realtà logistica vadese, che si aggiunge al flusso ormai consolidato delle produzioni Stellantis provenienti da Spagna e Serbia e destinate al Nord Italia. Ancora una volta Vado e Savona si confermano veri gate in per il territorio, con un impatto positivo sulla riduzione dei chilometri percorsi e delle emissioni di Co2.

“L’arrivo di questo nuovo flusso rappresenta un passo importante nella crescita di Vlv e nella capacità del territorio di rispondere alle esigenze del settore automotive. Gestire in modo efficiente veicoli provenienti da diversi mercati consolida il ruolo di Vado Ligure come nodo logistico competitivo e sostenibile per il Nord Italia.” — Marzio Sandoli, ceo Vehicle Logistic Vado

Inoltre, attraverso il network di Vlv–Xca e i suoi quattro porti di riferimento (Vado Ligure, Livorno, Civitavecchia e Ravenna), Coscos amplia ulteriormente la gamma di soluzioni logistiche per i propri clienti, ottimizzando le distanze e i relativi costi di trasporto.

«Siamo orgogliosi di aver supportato l’arrivo della M/V Anji Ansheng e di aver messo a disposizione dei clienti il network integrato Vlv–Xca, che oggi collega quattro porti strategici. Questa operazione dimostra come una gestione coordinata tra mare e terra possa ridurre distanze, costi ed emissioni, offrendo soluzioni logistiche più efficienti e affidabili» dice Francesco Barberi, commercial and operations manager di Coscos.

Vlv

Vlv – Vehicle Logistic Vado è la società logistica nata dalla joint venture tra Fratelli Cosulich Group e Xca, creata per diventare un nuovo punto di riferimento nella logistica automotive in Italia.

Con sede strategica nel porto di Vado Ligure, Vlv sfrutta la vicinanza alle principali rotte marittime e alle infrastrutture ferroviarie e stradali per fungere da porta di ingresso dei flussi di veicoli provenienti dal Mediterraneo e dal Far East verso il Nord Italia e l’Europa.

L’azienda offre servizi di sbarco Ro Ro, stoccaggio veicoli, preparazione alla consegna, deconsolidamento container e distribuzione multimodale, garantendo qualità, sicurezza e tempi di gestione rapidi.

L’obiettivo di Vlv è ridurre i tempi di consegna e l’impatto ambientale ottimizzando i flussi e integrando soluzioni di trasporto sostenibile.

La partnership con Fratelli Cosulich Group e Xca unisce competenze nel settore marittimo e nell’automotive logistics, offrendo a importatori, dealer e costruttori un servizio integrato e altamente specializzato.

Coscos

Coscos srl è la divisione logistica di Cosco Shipping Lines che opera in Italia dal 1996. Specializzata in breakbulk & agency, logistica integrata e servizi di magazzinaggio, Coscos gestisce trasporti su gomma e rotaia, movimentazione container e merci general cargo.

Coscos rappresenta per clienti e partner un punto di riferimento per la gestione completa della supply chain portuale e terrestre, portando avanti una collaborazione forte e strutturata con Cosco Shipping Lines.