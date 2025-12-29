Per consentire importanti interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione infrastrutturale del nodo di Genova e di rinnovamento degli scambi nella stazione della Spezia, la circolazione ferroviaria sarà modificata, per fasi, da giovedì 1° gennaio.

I lavori programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) potranno essere condotti soltanto interrompendo la circolazione ferroviaria.

Con un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro, Rfi eseguirà un massiccio programma di interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione infrastrutturale nel tratto compreso tra le stazioni di Genova Brignole e Genova Nervi per mantenere gli elevati standard di sicurezza e della regolarità dell’esercizio ferroviario. Si provvederà al completo rifacimento e rinnovo dell’armamento ferroviario, compresa la sostituzione completa delle rotaie, delle traverse e il rinnovo della massicciata.

Un ulteriore investimento di 2 milioni di euro per i lavori ad alcuni scambi della stazione della Spezia Centrale e importanti attività anche alla trazione elettrica e agli impianti tecnologici di stazione.

Per ridurre il più possibile l’impatto sulla circolazione ferroviaria e sui passeggeri, i lavori, le cui attività propedeutiche sono già in corso, saranno eseguiti in interruzione alla circolazione durante le ore notturne con l’utilizzo di macchinari meccanizzati all’avanguardia, che garantiscono massima efficienza e rapidità nell’esecuzione delle attività di cantiere con conseguente riduzione complessiva dei tempi necessari per l’intervento oltre ad un’elevata qualità del rinnovamento infrastrutturale.

Le modifiche di orari

Per consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di La Spezia Centrale e Genova Brignole la circolazione ferroviaria subirà alcune modifiche, in particolare:

Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026

I treni del Regionale che circoleranno tra Genova Nervi e Genova Brignole subiranno un allungamento di percorrenza fino a 10 minuti. Le Frecce tra Genova e La Spezia subiranno un allungamento di percorrenza fino a 15 minuti; alcuni Intercity Salerno-Torino, Grosseto/Livorno/La Spezia-Milano, Roma-Ventimiglia, e alcuni Intercity Notte delle relazioni Reggio Calabria/Salerno-Torino subiranno modifiche di orario.

Dal 26 gennaio al 28 febbraio 2026

Alcuni treni del Regionale della relazione Sestri Levante – La Spezia non saranno effettuati e alcuni della relazione Genova – La Spezia modificheranno l’orario e le fermate. È istituito un servizio bus il cui orario potrà variare in funzione delle condizioni del traffico stradale; sui bus non è ammesso il trasporto bici e animali di grossa taglia ed è sempre ammesso il cane da assistenza.

Fino al 12 dicembre 2026

I treni del Regionale 3288 delle ore 23.10 dalla Spezia a Genova Brignole e 3289 delle ore 22:52 da Genova Piazza Principe a La Spezia, in alcune giornate, termineranno la corsa a Sestri Levante, il 12210 delle ore 01:02 dalla Spezia a Sestri Levante, in alcune giornate feriali, non circolerà; alcuni treni regionali subiranno anticipi o posticipi d’orario fino a 10 minuti;

Soppressione Frecciargento

Soppressa già da metà dicembre nell’intero percorso la coppia Frecciargento Roma-Genova via Firenze, 8583 (Genova PP 5.48 – Roma 10.05) e 8596 (Roma 20.23 – Genova PP 00.37). Non è al momento possibile capire quando verranno ripristinati.

I canali di acquisto sono aggiornati.

Trenitalia invita i viaggiatori a informarsi per programmare il viaggio. È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e app Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente quest’estate con un presidio più numeroso. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su app. I clienti del regionale possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring.