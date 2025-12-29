Il Consiglio di Stato, con sentenza del 27 novembre 2025, ha definitivamente respinto l’appello proposto da Fincosit srl e dalle altre imprese del raggruppamento secondo classificato, confermando la sentenza del Tar Liguria n. 982/2025 e la piena legittimità della gara per la realizzazione del nuovo terminal (Molo Ravano) nel porto della Spezia. Lo scrive la società La Spezia Container Terminal – Lsct in un comunicato stampa.

“La decisione del Supremo Consesso amministrativo ha riconosciuto la correttezza dell’impostazione giuridica e tecnica seguita da La Spezia Container Terminal spa e dall’aggiudicatario, in particolare con riferimento alle clausole del bando e ai requisiti economico finanziari richiesti ai concorrenti. Sono state respinte tutte le censure formulate dall’appellante, consolidando così la validità della procedura di aggiudicazione”.

«Accogliamo con soddisfazione la decisione del Consiglio di Stato: una conferma del nostro corretto operato e un passaggio fondamentale che ci consente di guardare con fiducia all’avvio dei lavori del Molo Ravano, previsto per l’inizio del 2026» ha dichiarato Matthieu Gasselin, ceo di Contship.

“La sentenza – scrive Lsct – pone fine al contenzioso amministrativo e rimuove l’ultimo ostacolo giuridico all’avvio della fase operativa per la realizzazione di un’infrastruttura strategica per il porto della Spezia e per il sistema logistico nazionale, rafforzando ulteriormente il ruolo di La Spezia Container Terminal come hub gateway di riferimento nel Mediterraneo”.