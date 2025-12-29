Proseguono alla Spezia gli interventi di riqualificazione, manutenzione del territorio comunale e di nuove infrastrutture: dal nuovo anno prenderanno il via diversi lavori pubblici che interesseranno quartieri e aree strategiche della città.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: «Il nuovo anno si aprirà con l’imminente avvio di una serie di lavori strategici per la città, interventi concreti che riguardano la realizzazione di nuove infrastrutture e riqualificazioni fondamentali. Penso ai 29 nuovi parcheggi a Biassa, un’opera di vitale importanza che risponde alle esigenze dei residenti e alle richieste del territorio, oltre a quelli di Pitelli, fondamentali per la frazione, dove a gennaio sarà pubblicata la gara. Grande attenzione è rivolta anche allo sport, allo svago e ai giovani, con la realizzazione di due nuovi campi da basket 3 contro 3, uno al Parco della Maggiolina, l’altro nel parco di Villa Ferrazzi, oltre alla riqualificazione del Palco della Musica, un progetto che restituisce alla città, in una veste rinnovata, un luogo simbolo di bellezza, memoria e comunità, destinato a ospitare eventi culturali ed esibizioni».

«La sicurezza – precisa Peracchini – resta una priorità dell’amministrazione: avvieremo inoltre i lavori sul muro di contenimento di via dei Colli, un intervento necessario per rafforzare la struttura e ridurre i disagi per i cittadini lungo un’arteria importante che collega il centro con l’area collinare della città. Sono state completate le fasi di affidamento anche per il secondo tratto del marciapiede di Via Diaz, che inizierà a breve. Sono solo alcune delle grandi novità e dei progetti che ci aspettano per il 2026: continuiamo a investire sul territorio con responsabilità, ascoltando i cittadini e trasformando gli impegni presi in risultati tangibili, perché lo sviluppo passa dalla capacità di dare risposte reali e durature alla comunità».

Per quanto riguarda il parcheggio di via Filzi a Biassa, «Sono in corso in questi giorni le ultime fasi di confronto con la ditta incaricata Sirce spa: l’inizio dei lavori è previsto a gennaio subito dopo l’Epifania, con l’obiettivo di migliorare la dotazione di posti auto a servizio della frazione. Sono previsti la realizzazione di 29 parcheggi, su una superficie di circa 857 metri quadrati attualmente in concessione a privati e in stato di degrado, che sarà quindi recuperata e resa disponibile alla popolazione, per un investimento di 280mila euro. Uscirà a gennaio, invece, la gara per la realizzazione del nuovo parcheggio di Pitelli, che prevede 47 nuovi stalli per auto e moto».

Nel mese di febbraio «È previsto l’avvio del campo da basket 3×3 alla Maggiolina: un investimento pensato per valorizzare lo sport all’aperto e offrire spazi moderni e accessibili ai giovani e alle famiglie. Nell’ambito di questo progetto sarà anche dotato di un canestro ad auso ludico il parco di Villa Ferrazzi. Il campo sarà ad uso libero, integrato armoniosamente nel contesto del parco, e rappresenteranno un ulteriore spazio di aggregazione e socialità per giovani e famiglie. L’intero progetto prevede la realizzazione della pavimentazione sportiva; la raccolta delle acque meteoriche; la recinzione dell’area; l’installazione dell’illuminazione; la piantumazione di nuove alberature. Il costo complessivo è stimato in 140mila euro».

Sul fronte del Palco della Musica, «I lavori sono stati affidati alla ditta Selene srl, e l’inizio del cantiere è previsto tra fine gennaio e inizio febbraio, restituendo alla città uno spazio rinnovato per eventi culturali e musicali. In particolare sarà realizzato il restauro architettonico, un nuovo impianto elettrico e di illuminazione e una recinzione protettiva, per un importo di 220mila euro».

Per i lavori al muro di contenimento di via dei Colli, all’altezza dell’intersezione con via XXVII Marzo, «Il Comune è attualmente in contatto con la ditta esecutrice, la Cosme spa: la data di avvio sarà fissata entro le prossime settimane. I lavori consistono nel ripristino e nel consolidamento del muro di sostegno in pietra, con interventi mirati a garantirne la stabilità strutturale e a prevenire futuri cedimenti. Contestualmente – conclude il sindaco – si procederà al risanamento della pavimentazione stradale, per un importo di 725mila euro. Inoltre sono completate le procedure di affidamento per il secondo tratto della riqualificazione del marciapiede di via Diaz, i cui lavori inizieranno i primi di gennaio 2026, al termine delle festività natalizie».