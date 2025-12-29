Circle ha sottoscritto un nuovo contratto con un primario operatore del settore logistico intermodale mediterraneo, per un valore complessivo di circa 260.000 euro, relativo alla fornitura delle soluzioni dell’ecosistema Milos®.

Il progetto prevede l’adozione di un ecosistema integrato di soluzioni digitali finalizzato a rendere più efficienti, sicure e pienamente conformi alle normative europee le attività operative e la gestione dei flussi informativi lungo la supply chain. In particolare, verrà implementata la piattaforma Milos® Transport Federative Platform (TFP), piattaforma federativa progettata per interoperare nativamente con i sistemi informativi aziendali del cliente e per digitalizzare lo scambio dei dati tra gli attori della catena logistica, promuovendo un approccio completamente digitale ed un significativo efficientamento dei processi operativi.

A supporto della gestione documentale, il progetto include l’adozione della soluzione Accudire ExAc, per la generazione e gestione dei documenti di trasporto digitali come e-CMR ed e-DDT, affiancata dal Milos® e-CMR / e-DDT connector, sviluppato per garantire piena interoperabilità con piattaforme di terze parti presenti sul mercato e consentire l’acquisizione automatizzata dei documenti emessi anche da ulteriori soggetti coinvolti nella supply chain, riducendo tempi, costi operativi e margini di errore.

Il contratto prevede inoltre l’attivazione della piattaforma Milos® eFTI, soluzione realizzata per assicurare la conformità al Regolamento europeo eFTI (EU 1056/2022) e per abilitare, quando richiesto, la condivisione strutturata e sicura dei dati con la Pubblica Amministrazione, anticipando l’evoluzione normativa in materia di trasporto e logistica digitale.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di digitalizzazione della supply chain e risponde anche agli obiettivi di efficientamento, interoperabilità e sostenibilità promossi dai programmi di finanziamento dedicati al settore logistico, confermando il ruolo di Circle Group come partner tecnologico di riferimento per operatori complessi e intermodali.

«Questo nuovo contratto conferma il valore delle nostre soluzioni Milos® come abilitatore concreto dei processi di digitalizzazione, interoperabilità e conformità normativa per gli operatori della supply chain. Siamo orgogliosi di questo risultato, che rafforza il nostro posizionamento e si inserisce perfettamente negli obiettivi del piano industriale “Connect 4 Agile Growth”, orientato allo sviluppo di una logistica più efficiente, efficace e sostenibile» commenta Luca Abatello, presidente e ceo di Circle Group.