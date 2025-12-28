Più treni in Liguria durante la notte di Capodanno. Oltre ai due treni straordinari annunciati dal Comune di Genova, anche la Regione Liguria potenzia l’offerta ferroviaria sulla linea La Spezia–Genova, tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, attraverso il prolungamento di alcune corse esistenti e la riprogrammazione di servizi precedentemente limitati o soppressi, al fine di garantire collegamenti più efficienti e sicuri nelle ore notturne.

Nel dettaglio, tra la notte del 31 dicembre 2025 e le prime ore del 1° gennaio 2026, l’offerta ferroviaria sarà così articolata:

Il treno TR 3288, in partenza dalla Spezia alle ore 23:10, arriverà a Genova Brignole alle ore 01:23 . La corsa, precedentemente limitata a Sestri Levante, viene prolungata fino a Genova, garantendo un collegamento diretto nelle ore notturne.

. La corsa, precedentemente limitata a Sestri Levante, viene prolungata fino a Genova, garantendo un collegamento diretto nelle ore notturne. Il treno TR 3289, in partenza da Genova Piazza Principe alle ore 22:52, raggiungerà La Spezia Centrale alle ore 00:52 , confermando il collegamento notturno verso il Levante ligure.

, confermando il collegamento notturno verso il Levante ligure. Il treno TR 12210, in partenza da La Spezia Centrale alle ore 01:02, con arrivo a Sestri Levante alle ore 02:14, viene riprogrammato dopo essere stato precedentemente soppresso a causa di alcuni lavori.

A questi si aggiungono, come detto, i due treni regionali speciali acquistati dal Comune con partenza dalla stazione di Genova Brignole alle 3 del mattino di giovedì 1° gennaio, per Savona (con arrivo alle 4.25) e per Sestri Levante (con arrivo alle 4.12). I due treni straordinari effettueranno tutte le fermate su entrambe le direzioni.

«Il rafforzamento dei servizi ferroviari nelle notti di maggiore affluenza è una scelta precisa della Regione – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola –. In collaborazione con Trenitalia e RFI, che ha riprogrammato le attività di cantiere notturne per agevolare la mobilità e andare in contro alla nostre richieste, vogliamo consentire a tutti di festeggiare il Capodanno al meglio, riducendo l’uso dei mezzi privati e assicurando collegamenti adeguati anche nelle fasce orarie notturne. Intervenire sull’offerta esistente, ampliando e ripristinando le corse, significa rispondere in modo concreto alle esigenze del territorio».