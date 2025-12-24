Racing Force annuncia l’avvio della seconda tranche del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’assemblea del 22 ottobre 2025.
La tranche, coordinata in piena indipendenza da Equita Sim, si svolgerà dal 2 al 31 gennaio 2026 per un controvalore massimo di 200.000 euro e rientra nel programma complessivo valido entro 18 mesi (fino al 22 aprile 2027, salvo chiusura anticipata).
Le finalità includono sostegno alla liquidità delle azioni, investimenti a medio-lungo termine, operazioni strategiche, supporto al Piano di Stock Grant 2023-2025 e futuri incentivi o operazioni straordinarie.
Al 23 dicembre 2025 la società detiene 116.722 azioni proprie, pari allo 0,4262% del capitale sociale.
