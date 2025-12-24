Gli analisti Tp Icap Midcap vedono un read across (una lettura incrociata) su Orsero, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nell’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, dal fatto che Dole, colosso statunitense della produzione di frutta e verdura, ha recentemente annunciato il lancio di una campagna di attivazione del marchio in Francia, in oltre 800 punti vendita Intermarché, con l’obiettivo di rafforzare la visibilità e l’attaccamento dei consumatori alla sua frutta. Questa operazione promozionale, che prevede espositori in negozio, animazioni commerciali e stand dedicati, trasforma la frutta in un prodotto di marca e segna una notevole evoluzione per il settore europeo della frutta fresca. Lo scrive Teleborsa.

Dole sfrutta la sua forza logistica e la sua massiccia presenza nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari per radicare il suo marchio in Francia. Con questa campagna, Dole non si accontenta più di assicurarsi volumi: punta a creare attaccamento al marchio, proprio come ha fatto Zespri con il kiwi, e a rendere la frutta un prodotto differenziante e di immagine.

Orsero, attraverso il suo modello di business, ha già avviato questo cambiamento strategico, evidenziano gli analisti Tp Icap Midcap: “La premiumizzazione del suo portafoglio, l’investimento in frutta di alto valore e lo sviluppo di prodotti di IV gamma riflettono il desiderio di creare valore oltre il volume, affermando il marchio Orsero come indicatore di differenziazione e fidelizzazione. Orsero limita la sua esposizione alla frutta di largo consumo, preferendo concentrarsi su segmenti di valore più elevato, dove il marchio può davvero distinguersi”.

Secondo il broker francese, “l’attivazione di Dole-Intermarché in Francia invia un segnale chiaro: il branding sta diventando una leva per la conquista del mercato, anche nei mercati maturi. Per Orsero, questa è una sfida: competere con un player globale in grado di mobilitare quasi il 30% dei punti vendita al dettaglio francesi di un grande distributore. Ma è anche un’opportunità: questo sviluppo rafforza la strategia di Orsero di investire nel proprio marchio, consolidando la presenza nella frutta premium e sviluppando prodotti di IV gamma. Sono tutte strade che anticipano uno dei prossimi grandi passi del settore”.