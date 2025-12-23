A partire dal 1° gennaio 2026, InterMoma annuncia una nuova collaborazione con Orlando, storico marchio delle conserve ittiche. L’accordo prevede che InterMoma distribuisca ufficialmente i prodotti dei marchi Orlando e Bribon in Italia, rafforzando così la presenza del marchio sul territorio e creando nuove opportunità di cresciuta.

La partnership nasce dalla volontà di unire la tradizione e il patrimonio storico di Orlando con la conoscenza dei canali distributivi e l’esperienza commerciale di InterMoma, dando vita a un progetto di valore condiviso.

Il marchio Orlando nasce nel 1922 dall’iniziativa di Salvatore Orlando che, partito dalla Sicilia, avvia la produzione di conserve di acciughe sulle coste del Mar Cantabrico. Da tre generazioni, la famiglia Orlando tramanda la cultura della pesca e della conservazione delle risorse ittiche, costruendo nel tempo una solida reputazione nel panorama delle conserve ittiche italiane. Oggi questa tradizione si integra con l’approccio moderno di InterMoma, nata nel 2021 a Genova, che mette a disposizione del mercato la propria esperienza distributiva e una profonda conoscenza dei canali.

La partnership sarà annunciata ufficialmente a Marca, la fiera dedicata alla private label in programma a Bologna il 14 e 15 gennaio, occasione di confronto con buyer, operatori e stampa di settore, durante la quale sarà possibile approfondire i contenuti e le prospettive della collaborazione con Orlando.

Intermoma

InterMoma Food srl nasce nel 2021 a Genova dall’esperienza consolidata del management nella ricerca e valorizzazione delle migliori materie prime ittiche a livello internazionale. L’azienda opera nel settore delle conserve ittiche con un approccio moderno e strutturato, proponendo prodotti per il retail, il catering e la gastronomia, sia attraverso marchi propri sia come partner per lo sviluppo di prodotti a marca del distributore. In pochi anni InterMoma ha costruito una presenza solida sul mercato italiano, con una gamma completa che copre i principali segmenti delle conserve ittiche.

Orlando

Orlando nasce nel 1922 dall’iniziativa di Salvatore Orlando che, partito dalla Sicilia, avvia la produzione di conserve di acciughe sulle coste del Mar Cantabrico. Oggi Orlando rappresenta una realtà storica nel panorama delle conserve ittiche italiane, riconosciuta per la qualità dei prodotti e per un patrimonio di tradizione, passione e competenza che continua nel tempo. Il portafoglio prodotti Orlando offre filetti di tonno in vaso vetro, tonno in tranci in olio di oliva e al naturale e filetti di alici lavorati in Italia. La gamma si completa anche di una linea di prodotti biologici (tonno e filetti di sgombro) per soddisfare le tendenze più recenti, ma sempre nel rispetto degli elevati standard qualitativi.