Il Gruppo Grendi, da fine ottobre parte del movimento internazionale B Corp, chiude il 2025 con la conferma dell’ingresso di una nuova nave in flotta con contratto time charter di 5 anni.

Da giugno entrerà in servizio la nuova unità Ro-Ro realizzata dai cantieri Visentini che porta a cinque le navi del gruppo di logistica integrata per il prossimo anno. Il nome del nuovo traghetto sarà scelto con una votazione online tra i dipendenti, i fornitori e i clienti come avvenuto con le navi Rosa dei Venti, Grendi Futura e Grendi Star. La nuova unità è dotata dei più moderni sistemi per l’efficienza dei consumi, con bandiera ed equipaggio europeo.

Per Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi Trasporti Marittimi: «Il potenziamento della flotta con questa quinta nave ci consente di consolidare il nostro modello operativo ed incrementare la capacità di stiva della flotta Ro-Ro sulle linee nazionali e internazionali, e di garantire al tempo stesso anche maggiore efficienza, affidabilità e flessibilità nel servizio offerto ai nostri clienti. Inoltre, le caratteristiche della nuova unità operativa confermano il nostro impegno verso un modello di trasporto Ro-Ro sempre più efficiente e sostenibile».

Adibita al trasporto di rimorchi, rotabili, auto, container e project cargo, la nuova unità sarà dotata di scrubber e pronta all’utilizzo di metanolo e cold ironing in porto ovvero pronta per l’alimentazione elettrica da terra.

Caratteristiche tecniche della nuova nave: lunghezza totale 204 m, larghezza 26 m, stazza lorda 13.400 Ton, capacità di carico 3000 m lineari (952 teu), costruzione 2026 Cantieri Visentini, velocità di crociera 21 nodi.