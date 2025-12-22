Gestioni Municipali spa, società in house a capitale interamente pubblico, soggetta al controllo analogo del Comune di Diano Marina, ha indetto un avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e determinato di una persona per il profilo di “Quadro coordinatore attività aziendali“.
Le mansioni riguarderanno il coordinamento delle attività operative della società che opera in diversi ambiti (porto, spiagge, gestione delle aree di sosta a pagamento, gestione verde pubblico, manutenzioni, gestione strutture turistico-ricettive, supporto gestione canone unico patrimoniale e mercatale).
L’assunzione avviene a tempo determinato per 12 mesi con possibilità di ulteriori 12 mesi.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 20 gennaio 2026.
L’avviso di selezione pubblica e gli allegati sono pubblicati a questo link.
