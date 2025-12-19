GeneSYS Informatica srl, società a capo delle attività digitali del Gruppo Fratelli Cosulich, ha acquisito una partecipazione del 51% in Navimeteo, azienda con sede a Chiavari e riconosciuta a livello internazionale per i suoi servizi specialistici di meteorologia e oceanografia a supporto delle operazioni marittime.

L’operazione rappresenta un passo strategico nel rafforzamento del portafoglio digitale del Gruppo e nello sviluppo di nuove sinergie tra innovazione tecnologica e competenze marittime.

Matteo Cosulich, vice presidente e head of Digital Activities del Gruppo Fratelli Cosulich commenta: «Navimeteo è stata, fin dall’inizio, l’incontro di una visione condivisa. Questa acquisizione arriva in un anno per noi particolarmente significativo – il 30mo anniversario del nostro percorso nell’IT – e non poteva esserci traguardo più adatto per celebrarlo. Siamo convinti che quanto costruito da Gianfranco Meggiorin e Fabio Sola, insieme all’esperienza unica di Navimeteo, ci consentirà di sviluppare sinergie straordinarie con ciò che GeneSYS offre da trent’anni: soluzioni su misura al servizio dello shipping e della logistica. Vediamo inoltre un grande potenziale nel rafforzamento della collaborazione tra Navimeteo e Argenton & Soci, così come con le attività di Yachting e Ship Management del Gruppo. Siamo estremamente orgogliosi di dare il benvenuto a Navimeteo nella famiglia Cosulich».

Gianfranco Meggiorin, founder e managing director di Navimeteo dichiara: «Il 2026 segnerà l’inizio di una nuova rotta per Navimeteo, dopo un lungo e straordinario percorso di 25 anni. Il vero patrimonio di Navimeteo – e la sua più grande forza – sono le persone: professionisti che ogni giorno si dedicano alla sicurezza meteorologica della navigazione, operando 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nel Mediterraneo e su tutti gli oceani del mondo. Esperienza e tecnologia si fondono in una realtà che rappresenta un’eccellenza a livello internazionale, capace di guadagnarsi la fiducia di alcuni dei più importanti player del settore marittimo. Avvertiamo profondamente questa responsabilità in uno scenario meteorologico in continua evoluzione e spesso complesso. Eppure oggi, anche in un universo sempre più tecnologico, l’elemento più moderno e potente resta il dialogo tra le persone. Il confronto e l’analisi condivisa sono ciò che rende davvero efficace la mitigazione del rischio. Per tutte queste ragioni, e spinti dall’ambizione di vedere Navimeteo arrivare dove merita, sono entusiasta di intraprendere questo percorso insieme a GeneSYS e di entrare a far parte del Gruppo Cosulich. Si aprono nuovi orizzonti che rafforzano un progetto operativo appassionato, di cui ho avuto il privilegio di far parte fin dalla nascita e sul quale sono orgoglioso di continuare a navigare insieme al nostro straordinario equipaggio».

Fabio Sola, Managing Director di Navimeteo dice: «Sono orgoglioso di aver contribuito alla crescita di NAVIMETEO nel corso degli anni e felice di vedere l’azienda entrare a far parte del Gruppo Cosulich, un passaggio che ne valorizzerà ulteriormente il percorso e la condurrà verso traguardi ancora più ambiziosi».

La società Navimeteo

Fondata nel 2000 e con sede presso il Porto di Chiavari, Navimeteo è un punto di riferimento nella consulenza e nella formazione meteo-oceanografica per il settore marittimo.

L’azienda offre servizi altamente specializzati di weather routing, previsione meteorologica e gestione del rischio per il trasporto marittimo commerciale, le compagnie crocieristiche, i professionisti dello yachting, i porti e le infrastrutture marine. Navimeteo integra competenze meteorologiche e soluzioni di consulenza su misura, supportando i processi decisionali per una navigazione sicura ed efficiente in qualsiasi condizione meteo-marine, in tutto il mondo.

Navimeteo fornisce inoltre programmi di formazione certificati per comandanti, ufficiali e operatori marittimi, con l’obiettivo di accrescere la sicurezza operativa e la consapevolezza ambientale.

Partner dell’operazione

GeneSYS Informatica è stata assistita nell’operazione di M&A da GPD Studio Legale e Fiscale (Avv. Niccolò Medica e Avv. Niccolò Ballerini) per gli aspetti legali e da Baker Tilly Italy Taxsrl (Dr. Clemente Bianco) per gli aspetti finanziari e fiscali.

Gianfranco Meggiorin e Fabio Sola sono stati supportati dallo Studio Palladini, guidato dal Dr. Emilio Palladini e dal Dr. Giovanni Maria Palladini.