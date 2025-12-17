La Cartiera Grillo, da oltre 200 anni presente in via Acquasanta nel ponente genovese, ha fermato gli impianti e nelle prossime settimane chiuderà i battenti, lasciando senza lavoro 20 persone. Ne dà notizia Slc Cgil Genova.

“La cartiera, produttrice di buste porta documenti e sacchetti di carta non ha più ordini. La concorrenza straniera, soprattutto quella indiana, ha sopraffatto lo storico marchio. L’Azienda è una delle poche cartiere rimaste e con essa se ne va uno storico presidio industriale, si impoverisce ulteriormente il territorio e 20 dipendenti resteranno senza lavoro” scrive Slc Cgil.

In settimana si è svolto l’incontro in Confindustria nel quale la proprietà ha confermato la volontà di chiusura mentre Slc aveva chiesto di accedere agli ammortizzatori sociali. «Abbiamo provato a chiedere alla Cartiera Grillo di accedere alla cassa integrazione straordinaria, ma la proposta non è stata accettata. Il prossimo 7 gennaio ci sarà un ulteriore incontro per verificare altre possibilità, ma la strada appare in salita» così Sonia Montaldo segretaria generale Slc Cgil Genova che sta seguendo la vertenza.