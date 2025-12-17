Invimit Sgr, la società interamente detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ha pubblicato sul proprio sito aziendale l’offerta pervenuta per l’acquisto di Villa Primazzina a Lerici, per un importo pari a 2,5 milioni di euro.

L’operazione, che rientra nella strategia nazionale REgenera, punta a trasformare l’immobile in una struttura ricettiva.

L’immobile, di proprietà del Fondo i3 Silver gestito dalla Sgr, è un cielo-terra costituito da 4 piani fuori terra e 2 seminterrati e occupa una superficie di 4200mq circa più un’area esterna di 300mq circa. Da anni in disuso, in passato era una colonia marina estiva; trasformata, dopo un ampliamento, in un centro di formazione professionale. I fabbricati esistenti sono immersi nel verde, con una splendida vista panoramica sull’intero golfo spezzino. L’ampio giardino si sviluppa su un terreno collinare di circa 13.600 mq che degrada verso il centro di Lerici.

Con la prossima rimessa in funzione con una nuova destinazione d’uso di Villa Primazzina, salgono a 25 su 31 i beni del portafoglio di REgenera (la missione nazionale di Invimit per dare una nuova vita – di concerto con le istituzioni e l’imprenditoria locale – ai suoi immobili da tempo in cerca di nuove funzioni) per i quali il mercato ha manifestato il proprio interesse (con proposte, molte delle quali ormai definitivamente aggiudicate). La destinazione della villa, possibilmente a vocazione alberghiera, era auspicata anche dall’amministrazione locale vista la lacuna di strutture ricettive nel Comune.

Invimit Sgr esprime “soddisfazione per la ‘riaccensione’ di un altro ‘buco nero’ delle città, cioè uno di quegli immobili da anni in disuso, che rischiava di divenire un luogo di degrado e che invece porterà nel prossimo futuro valore economico e sociale per il territorio”.

L’offerta pervenuta e pubblicata dalla società ammonta, come detto, a 2,5 mln di euro. Eventuali offerte migliorative andranno presentate entro 60 giorni da oggi, 17 dicembre 2025.