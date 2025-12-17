eXyond, società di del Gruppo Circle, ha reso disponibile tramite Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) il nuovo servizio “Servizio meta-dati FCD – monitoraggio traffico stradale regionale” a una primaria società autostradale.

Il prodotto, inserito nell’iniziativa “Servizi Ict – Supporto e consulenza in ambito Ict”, prevede un importo a corpo pari a 100.000 euro per licenza biennale, riferito a un ambito regionale, e consente alla Pubblica Amministrazione di accedere a dati avanzati per l’analisi del traffico e dei tempi di percorrenza in modo semplice, sicuro e standardizzato.

Basato su Gps – Floating Car Data (FCD) anonimizzati e pienamente conformi al Gdpr, il servizio mette a disposizione meta-dati provenienti da una flotta di circa 4 milioni di veicoli che generano oltre 950 milioni di punti Gps al giorno. Le informazioni sono riferite a un reticolo stradale nazionale di oltre 100.000 km e comprendono rete autostradale, statale, principali direttrici provinciali e aree urbane. I dati sono aggiornati con frequenza tri-minutale e segmentati su tratti di 500 metri, permettendo analisi quasi in tempo reale su tempi di percorrenza, velocità medie e livelli di traffico.

Il dataset è disponibile tramite API o tramite file di scambio standard ed è già sottoposto a processi di cleaning, map-matching e route-matching. Può quindi essere integrato rapidamente in piattaforme o sistemi informativi esistenti, nel rispetto delle condizioni di licenza che ne disciplinano gli ambiti di utilizzo.

Grazie a questo servizio, Regioni, Città Metropolitane, Province e altri enti pubblici possono monitorare in maniera continuativa l’andamento della circolazione su scala regionale e locale, supportare la pianificazione degli interventi infrastrutturali e delle politiche di mobilità sostenibile, analizzare fenomeni di congestione e sicurezza stradale e valutare l’impatto di cantieri, eventi o provvedimenti sulla fluidità del traffico.

Il servizio “Servizio meta-dati FCD – monitoraggio traffico stradale regionale” si inserisce nel percorso industriale “Connect 4 Agile Growth” e rafforza il posizionamento di eXyond e di Circle Group nello sviluppo di servizi evoluti di infomobilità e nella valorizzazione dei dati per la sicurezza stradale, la logistica e l’efficienza della mobilità nazionale (coerentemente al piano Connect 4 Agile Growth), anche attraverso le attività di Infoblu NewGen.

Alexio Picco, managing director di Circle Group ha commentato: «L’inserimento del servizio di meta-dati FCD rappresenta un passo strategico nel rafforzare il nostro ruolo a supporto della Pubblica Amministrazione. Grazie a dati di traffico ad alta frequenza, anonimizzati e di copertura nazionale, consentiamo a enti regionali e locali di prendere decisioni basate su evidenze oggettive, migliorando sicurezza, pianificazione e sostenibilità della mobilità. Per Infoblu NewGen si tratta di un ulteriore riconoscimento del proprio posizionamento come partner istituzionale per i servizi legati alle informazioni sul traffico».