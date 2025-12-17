Confagricoltura Liguria esprime soddisfazione per l’accoglimento delle proprie richieste in merito alla proroga delle scadenze formative per gli operatori del settore zootecnico e dell’allevamento in genere: l’obbligo di formazione sui temi della salute animale, del sistema di identificazione e registrazione, della biosicurezza e del benessere animale slitterà di un anno.

“La Confederazione auspica che la bozza di decreto, che recepisce le istanze sollevate a tutela delle imprese agricole, venga formalizzata e approvata definitivamente nella seduta della Conferenza Stato-Regioni prevista per il prossimo 18 dicembre”, scrive Confagricoltura Liguria.

L’intervento normativo non si limita alla sola proroga temporale, ma interviene anche sulla sostanza delle norme. La bozza di decreto, infatti, apporta significative modifiche al DM 6 settembre 2023, introducendo correttivi che vanno nella direzione della semplificazione burocratica e della razionalizzazione degli adempimenti.

«Si tratta di un risultato importante che rivendichiamo con orgoglio – sottolinea il presidente ligure di Confagricoltura, Luca De Michelis – Abbiamo lavorato affinché il Ministero comprendesse che, pur condividendo gli obiettivi di innalzamento degli standard di biosicurezza e benessere animale, era necessario rendere i tempi e le modalità di applicazione compatibili con la realtà lavorativa delle nostre aziende. Le modifiche al decreto del 2023, fortemente volute dalla nostra Organizzazione, snelliscono procedure che rischiavano di ingessare l’operatività degli allevamenti».