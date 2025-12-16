Un nuovo sistema di monitoraggio e controllo a Sarzana. Potenziata la videosorveglianza con l’obiettivo di migliorare e potenziare la sinergia tra tutti gli operatori della sicurezza.

Un incremento voluto dall’amministrazione Ponzanelli e, nello specifico, dall’assessore alla sicurezza Stefano Torri.

«Continuiamo a investire per implementare la videosorveglianza potenziando uno strumento di controllo e monitoraggio del territorio che ogni anno si rivela sempre più utile ed efficace sia ai fini di deterrenza sia ai fini probatori che investigativi − dichiara Torri − abbiamo scelto di posizionare le nuove postazioni di video-sorveglianza in zone strategiche del territorio, tra centro storico e semi-centro, investendo sulla sicurezza dei cittadini e continuando a investire su uno strumento che si è rivelato estremamente prezioso nel sostenere l’azione delle Forze dell’Ordine sul nostro territorio».

Sono state individuate le aree ad alta criticità dove verranno sistemati i nuovi sistemi di videosorveglianza dotati di più gruppi ottici. Si tratta di via P. Gori II tratto; via Mazzini in corrispondenza della Cattedrale di Santa Maria, vicolo Bonicella all’altezza della Casa della Salute su via Landinelli, via Castruccio angolo via Mascardi e in via dietro il Teatro/ piazza Niccolò V.

L’investimento complessivo per l’acquisto dell’attrezzatura è poco meno di 70 mila euro e prevede la messa in posa dei nuovi sistemi di videosorveglianza per la tutela dei beni comuni, la sicurezza delle persone e la salvaguardia del patrimonio comunale, oltre a svolgere una funzione deterrente nell’ottica della prevenzione difatti criminosi. Nel frattempo nei giorni scorsi un sistema di video-sorveglianza è stato installato nel sottopasso di via Chiavica, molto frequentato dai cittadini del centro e del semi-centro e soprattutto dagli studenti del vicinissimo plesso scolastico Poggi- Carducci.