Il Comune di Genova dà il via all’avviso pPubblico “ZAC – Zena Active Citizens Municipi“, che quest’anno mette a disposizione 450 mila euro complessivi per sostenere micro e piccole imprese presenti sul territorio cittadino.

Il bando, finanziato nell’ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie del Sud 2021–2027 (iniziativa strategica dell’Unione Europea volta a potenziare lo sviluppo urbano sostenibile e inclusivo in 14 Città Metropolitane e 39 città medie del sud) consente di accedere a contributi a fondo perduto da 10.000 a 50.000 euro per ogni singolo progetto.

Il bando Zac Municipi nasce per valorizzare le specificità dei 9 Municipi genovesi, rafforzando il tessuto economico e sociale locale attraverso politiche territoriali mirate. L’iniziativa si inserisce nell’Azione 1.1.3.1 del Pn Metro Plus e Città Medie del Sud 2021-2027, dedicata al sostegno dell’economia di prossimità e alla rigenerazione urbana a impatto sociale.

Le imprese interessate dovranno presentare proposte che coinvolgano almeno due ambiti tra i seguenti:

–Accessibilità, decoro e qualità urbana, per il miglioramento dell’accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici, interventi di arredo urbano, segnaletica e illuminazione, rigenerazione estetica e ambientale per aumentare sicurezza e qualità

–Marketing e promozione territoriale, per il marketing urbano e branding dei quartieri, eventi e animazione per attrarre residenti e visitatori, campagne digitali per valorizzare il commercio di prossimità.

–Servizi per la clientela, a supporto dell’esperienza d’acquisto e della fruizione dei centri commerciali naturali, come baby parking o aree gioco sorvegliate, baby pit-stop con fasciatoi e poltrone per l’allattamento, depositi bagagli o servizi di shopping concierge, parcheggi convenzionati o scontati per i clienti dei negozi, servizi condivisi per consegne a domicilio, navette o trasporto urbano agevolato per la clientela.

–Digitalizzazione e soluzioni innovative per rafforzare la competitività e la visibilità delle imprese locali, come piattaforme o marketplace di quartiere, sistemi di analisi dei dati sui flussi pedonali e sulle vendite, wi-fi gratuito o servizi digitali per i clienti, strumenti di promozione e fidelizzazione online condivisi.

«Con questo bando vogliamo dare un segnale concreto alle realtà che animano quotidianamente i nostri quartieri – ha dichiarato l’assessora al Commercio del Comune di Genova Tiziana Beghin – Sostenere gli investimenti delle micro e piccole imprese significa rafforzare la vitalità dei Municipi, valorizzare le comunità locali e promuovere un modello di città policentrica più inclusiva, attrattiva e competitiva».

Possono partecipare le micro e piccole imprese con almeno un’unità locale ubicata e aperta al pubblico nel Comune di Genova. Ogni impresa potrà presentare una sola proposta, riferita a un singolo Municipio.

Il termine per l’invio delle candidature è fissato alle ore 12 del 6 marzo 2026.