Il Comune di Sestri Levante compie un passo avanti nella tutela del proprio patrimonio verde e nella sicurezza pubblica, affiancando al censimento arboreo un nuovo e strutturato Piano di Gestione del Rischio Arboreo. «L’iniziativa mira a fornire uno strumento operativo e metodico per ottimizzare la gestione del rischio legato alla stabilità delle piante, traducendosi in maggiore sicurezza per i cittadini» spiega l’assessore alle Manutenzioni e Verde Pubblico Valentina Armanino.

Il territorio comunale è stato segmentato in dieci zone di intervento, di cui otto di tipo “topografico” (a estensione continua) e due di tipo “funzionale” (dedicate a cimiteri e aree verdi scolastiche). La metodologia adottata si basa sulla valutazione del rischio, ovvero la stima del pericolo e dei potenziali danni a persone o cose derivanti dal cedimento, totale o parziale, di un albero. L’Amministrazione Comunale ha stanziato un investimento di 50.000 euro per l’attuazione del piano e il miglioramento delle condizioni del verde censito.

Tra gli interventi previsti, spiccano le operazioni di ripristino ambientale alla base delle piante. Verranno rimosse le asfaltature e le pavimentazioni che soffocano i “colletti” degli alberi, restituendo loro lo spazio vitale necessario. Questo riguarderà, ad esempio, la rimozione di lastre e pavimentazioni in prossimità di essenze arboree sui lungomare, inclusa l’area attorno al pino secolare sopra la copertura del torrente Gromolo. Anche i platani di via Salvi e della zona della stazione di Sestri Levante saranno liberati dall’asfalto, così come il platano di piazza Matteotti, che sarà oggetto di un intervento specifico.

Non mancheranno, inoltre, azioni mirate di miglioramento del substrato, come interventi di decompattazione del terreno e trattamenti nutrizionali, in particolare per il platano storico di via Pontino, che sarà anche valorizzato con apposita cartellonistica informativa.

Nell’ambito delle verifiche condotte dall’agronomo incaricato, è emersa la grave situazione di alcuni grandi esemplari di eucalipti (Eucalyptus globulus) situati nell’isola spartitraffico in fregio a via Caboto, a Riva Trigoso. Cinque di queste piante presentano un severo stato di ammaloramento, aggravato dalle “capitozzature” drastiche subite in passato. La presenza di diversi episodi di sbrancamento, un vigore vegetativo scadente, cedimenti pregressi e disseccamenti dei rami hanno portato a una chioma ridotta e compromessa. La valutazione tecnica ha stabilito la necessità improrogabile della loro rimozione per motivi di sicurezza. L’intervento è programmato per oggi, lunedì 15 dicembre.

L’Amministrazione ha già previsto la sostituzione: nella prossima primavera, nuove piante verranno messe a dimora nelle aree interessate dalle rimozioni.